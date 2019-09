El análisis de la labor en las bodegas, una actividad cada vez más solicitada

La función de un enólogo, según enologosclm es: "dirigir el laboratorio de análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos para el control de materias primas, productos enológicos, productos intermedios del proceso de elaboración y productos finales a lo largo de su proceso evolutivo". Sonia Casas García tiene un laboratorio de análisis de bodegas en Toro, desde hace un año, que justo cumplió ayer, día 10 de septiembre.

Casas principalmente en su laboratorio hace dos funciones: por un lado la del análisis físico, químico y microbiológico dentro del ámbito enológico de todo tipo de análisis de vinos, "comenzando por el muestreo en viñedo en campo para ver en qué momento recoger la uva; hasta que el vino está puesto en la botella", informa. Además, añade que incluso cuando el vino está embotellado también se le pueden hacer controles. Su segunda función es el asesoramiento de cata organoléptica, "ya que cada vez hay más clientes que me traen sus muestras". Y, afirma, que cada vez hay un aumento de clientes particulares, es decir, los que hacen su propio vino. En esta fase se encarga de: ¿Cómo elaborar tu vino?; ¿Cuándo hay problemas en el vino, qué hacer?, entre otras cosas relacionadas, como es el seguimiento organoléptico.

La enóloga lleva ya siete años dedicándose a este negocio en la Denominación de Origen León, en cuál sigue colaborando de manera externa. Ayer, hizo un año con este laboratorio personal en Toro, dentro de la D.O. Toro. "Al final pues como esta zona me había gustado mucho y tengo cercanía porque familiares míos viven por aquí", explica. Aunque, "también quería dar un paso a nivel profesional, y dar un servicio a la D.O. Toro con el laboratorio de análisis a las bodegas, bien para bodegas que no tuvieran medios para tener todo tipo de análisis a su mano, como son las bodegas pequeñas; o incluso bodegas grandes para el contraste de análisis. Entonces como no hay este servicio y yo llevo en este negocio como 7 años dije pues me voy a acercar un poco más", remata la joven, que no destaca la posibilidad de en un futuro añadir la función de control de calidad entre su actividad.