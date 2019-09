La preocupación de los toresanos por el reciclaje, más teórica que práctica

Las normas, según la Real Academia Española, se pueden definir como: "regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, o actividades". Para la basura hay que hacer lo mismo. Existen tres reglas básicas, que no todo el mundo las utiliza. Son las "3 erres": Reducir, reutilizar y reciclar. Aquellas que se enseñan desde pequeños que se deben de seguir para cuidar el medio ambiente, pero que no todo el mundo cumple. En España, según datos de la Eurosat, pueden que estén concienciados, pero a la hora de llevarlo a la práctica, el camino todavía es largo.

Los toresanos sí que están concienciados de la necesidad de reciclar para vivir en un mundo mejor, ya que, "es importante, y más ahora, ya que se está mostrando como entre todos estamos destrozando el medio ambiente", asegura una joven. Parte de ellos, recicla; otra parte nunca, aunque, la mayoría se encuentra dentro del grupo de "a veces", un grupo formado por aquellas personas que lo hacen en determinadas ocasiones, dependiendo del lugar. "Solamente reciclo en el trabajo, en casa no", manifiesta una trabajadora toresana.

También, depende de las costumbres. "En mi casa nunca se ha reciclado, aunque, cuando comencé a vivir fuera de Toro por estudios los que vivían allí sí que reciclaban envases de plástico y papel, por lo que comencé a reciclar allí", afirma una joven que ha vivido fuera. Otros, sin embargo afirman que no lo hacen al 100%, "porque hay algunas cosas o envases que mezclan varios materiales, que al final van a orgánico por no dividirlo en piezas". Aunque sí que están concienciados de la importancia del reciclaje, ya que, como asegura ducha joven: "Creo que el problema más grande es que se consume demasiado de todo, sobre todo plásticos. Estamos rodeados de plástico, todo lo que se le pueda dar una segunda vida está bien. También reciclar para facilitar la separación de residuos, ya que cada uno lleva un tratamiento diferente". Además, diversos ciudadanos aseguran que es sorprendete que la gente no recicle con el gran problema que tiene la sociedad, ya que, hay la gente que tira la basura al suelo, incluso teniendo papeleras en todas las calles. "Es importante que todos aportemos algo, sino nos va a comer la basura", señala un toresano. Otra de las razones es el desconocimiento. El plástico en el amarillo; papel en el azul; vidrio en el contenedor verde; aunque otros materiales, como el corcho, silicona, o incluso las pilas, son materiales que la gente confunde en que contenedor tienen que ir, y por ello deciden depositarlo todo en el orgánico.