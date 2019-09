La DO Toro se desplaza a Salamanca para ofrecer una "cata formativa"

La Denominación de Origen Toro estuvo, ayer, presente en Salamanca, ya que desde el Consejo Regulador se organizó una cata formativa dentro del estand de Tierra de Sabor de la Junta de Castilla y León para que los que se acercaran pudieras conocer de primera mano los vinos y características únicas de la D.O. Toro.

El público ha tenido una gran aceptación y su interés por los vinos de la D.O. Toro se ha notado, según informa la D.O. Toro. "Ha sido bastante atractivo, ya que además de dar a conocer la zona de producción y sus particularidades, los asistentes pueden tener la oportunidad de conocer de primera mano los vinos que se producen en Toro y las diferentes cualidades que tienen y que los diferencian de sus competidores", informan desde la D.O.

Carlos Gallego, técnico del Consejo Regulador, ha sido quien dirigió dicha cata, que se ha dividido en varias partes: en primer lugar se ha localizado la zona para los asistentes, cuál es el clima, los diferentes tipos de suelos, y sus variedades, entre otras cosas, para formar una idea general de lo que representa la D.O. Toro. Después, ha tenido lugar una cata de tres vinos: blanco, tinto joven 2018 y un tinto joven roble, además de su detallada explicación de las características de los vinos elegidos.

La experiencia fue "muy enriquecedora", según apunta la D.O, ya que, "que estar presentes en Salamanca es una oportunidad ideal para asentar y seguir fortaleciendo la presencia e imagen de los vinos de Toro en una zona tan importante como es la capital salmantina, ya que debido al tráfico de turismo y la importancia internacional con la que cuenta la ciudad, favorecer y ensalzar la figura de Toro y sus fantásticos vinos en Salamanca siempre resulta beneficioso tanto para las bodegas de la D.O. como para el propio Consejo Regulador".

La D.O. Toro quiere seguir creciendo y llevando sus vinos al resto del mundo para que sean conocidos por aquellos que desconocen su sabor.