Un cierre taurino muy manso

Con el sonido de los tres cohetes salían los novillos desde la calle La Pina en el II encierro urbano de novillos celebrado, ayer, a primera hora de la mañana. Se notaba el alboroto en las calles en donde la gente no paraba de correr de un lado a otro buscando un lugar donde refugiarse o llamando al toro. Incluso algunos estaban disfrazados de animales, gladiadores, o playeros, debido a la verbena taurina celebrada la noche antes. A las 8.20 horas de la mañana salieron los novillos, que, no dieron mucho juego, ya que fueron directos a la Plaza de Toros. El toro de cajón llegó a las 8.40 horas de la mañana. En un primer momento parecía que el toro iba a recorrer de seguido todo el recorrido, pero dio alguna que otra vuelta gracias a las llamadas de los valientes que se encontraban dentro del recorrido y a los que se encontraban dentro de las talanqueras. Unos usaban sus sudaderas para torear al astado, y este respondía a su llamada. El toro no dio mucho juego, a diferencia del primer toro de cajón, o eso aseguran algunos aficionados que han acudido a los dos encierros celebrados durante las fiestas de San Agustín. La verbena taurina, celebrada la pasada noche del viernes, tuvo diversas novedades y disfraces muy aclamados por el público.