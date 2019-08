Economía implanta un plan de fiscalización y ejercerá más control en tres servicios

M. J. C.

Medina (primera por la izquierda), junto a Tomás del Bien y Pilar Ruiz, interviene en un Pleno. M. J. C.

El Ayuntamiento de Toro ha aprobado la implantación de un nuevo plan de control financiero, con el objetivo de ejercer un examen más exhaustivo de determinados servicios, aunque también ha decidido aplicar un nuevo reglamento de fiscalización previa limitada para agilizar el trabajo en el área de Intervención. Sobre el plan de actuación de control financiero, la concejala de Economía, Ángeles Medina, destacó que servirá para ejercer una mejor fiscalización de los recursos en tres servicios concretos en los que "se pueden producir desfases".

El primero es la Escuela Municipal de Música, ya que el incremento de las matrículas registrado en los últimos cursos no solo lleva aparejado más ingresos sino que también requiere un mayor gasto, por la contratación de profesores para impartir las nuevas especialidades. El segundo servicio que será objeto de un mayor control es el que prestan los Bomberos de Toro, ya que aunque no se trata de un servicio municipal, el Ayuntamiento ha tenido que adelantar en los dos últimos ejercicios el dinero correspondiente a la subvención que otorga la Diputación para su mantenimiento y que todavía no ha sido ingresado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación que revierta la fórmula que aplica en el caso del servicio que prestan los Bomberos, para que en primer lugar ingrese la subvención y posteriormente sea justificada. El plan de control financiero incluye otro servicio sobre el que se ejercerá un mayor control, el de Limpieza viaria. En este caso, Medina recordó que ya fue declarado como "prioritario" en el pasado mandato, por la escasez de personal. El problema, como precisó, se ha agravado por la jubilación de varios operarios del servicio que, en la actualidad, tan solo cuenta con dos trabajadores fijos y dos temporales, por lo que el resto de plazas se tienen que cubrir con personas inscritas en la bolsa de empleo municipal. Otra de las medidas económicas que implantará el Ayuntamiento es un reglamento de fiscalización previa limitado que va a facilitar que los proveedores cobren antes las facturas y reducir la carga de trabajo de Intervención. Para aplicar la medida es preciso que en la partida presupuestaria a la que corresponden las facturas, sobre las que se emitirá un informe conjunto no unitario, exista crédito suficiente.