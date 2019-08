Los ciudadanos podrán donar sangre el 19 de agosto en el Centro de Salud

La sangre es imprescindible para cualquier ser humano. Todos la tienen, aunque algunos la necesitan, por ello el proceso de donación de sangre permite que unos ciudadanos puedan ofrecer su plasma a otros de manera voluntaria. Un pequeño símbolo que da vida.

El 19 de agosto, de 16.00 horas a 21.00 horas de la noche, tienes una cita en el Centro de Salud de Toro. Y es que donar sangre no es ninguna tontería. Es de vital importancia y una necesidad social ya que la sangre no se puede fabricar y tan sólo se puede obtener por medio de donantes. Además es un producto que no tiene larga duración por lo que caduca y no se puede mantener mucho tiempo.El proceso de donación tiene varias fases. La primera es la lectura del proceso legal por parte de donante, además del complementar el formulario y autorización. Tras esto el donante se expone a una entrevista y un examen médico. Después ya se puede proceder a la donación y posterior recuperación, en la que comer algo es necesario.