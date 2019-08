Programa completo de las fiestas de Toro 2019

Toro cuenta los días para el comienzo de las fiestas de San Agustín 2019. Aquí te dejamos el programa completo de actividades:

VIERNES 23 DE AGOSTO



17:00 horas: Disparo de Bombas Reales y Cohetes anunciando las Ferias y Fiestas de San Agustín 2019.



17:15 horas: Quedada de peñas en la Plaza Mayor y colocación de banderas en la balconada del Ayuntamiento.



18:30 horas: Disparo del GRAN CHUPINAZO e inicio de la TRADICIONAL MOJADA acompañados de una Macro/Charanga.

Desde la Plaza Mayor siguiendo por la Plaza Bollos de Hito, San Lorenzo, Rejadorada, Plaza de San Francisco, Cantar del Arriero, Corredera, Plaza de Santa Marina y final en el Espolón con ambientación musical y Fiesta de la Espuma.



21:30 horas: Pregón Oficial de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2019, a cargo de D. Teodolindo Chillón

Plaza, afamado empresario toresano.



23:00 horas: Concierto de "Los Mojinos Escozíos".

Con la gran actuación del grupo invitado "1945" (El grupo aprovechará su visita a TORO para grabar parte de su nuevo videoclip musical, en formato directo).

Lugar: Plaza Mayor.



02:00 horas: I Festival de Música Electrónica "GROOVERS NIGHT FEST"

a cargo de los Dj:

— Carlos Chaparro

— Héctor Díez

— Rafa Fradejas

— Rilo B2B Juan Vivas

Lugar: Plaza de la Colegiata.







SÁBADO 24 DE AGOSTO



10:00 horas: Tradicional Encierro Campero por el lugar de costumbre. (Ver programa Feria Taurina).

Se ruega respetar las normas de la organización para el buen desarrollo del evento: QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA LA PRESENCIA DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS DE MOTOR EN LAS ZONAS DEL RECORRIDO Y EXPANSIÓN DEL ENCIERRO, EXCEPTO LOS VEHÍCULOS

AUTORIZADOS.

Nota: Se prohíbe la participación activa en los encierros a los menores de edad, personas que muestren signos de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a aquellas personas, que por su condición física y psíquica, puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo.

En todos los espectáculos taurinos populares, queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo cruel a las reses.



10:30 horas: Maratón del Euro.

(Colabora con un Euro).

Organiza: Asociación UCCTA

Lugar: Plaza Mayor.

Todo lo recaudado irá destinado a la atención de pacientes oncológicos, familiares e investigación.



12:30 horas: Disparo de Cohetes y desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados por la charanga "Los Trotamúsicos" por las calles de nuestra Ciudad.



13:30 horas: Vermut Musical. Actuación de "New Day", Amparo, de "DOVER".

Lugar: Santa Catalina.



21:30 horas: Tradicional, Espectacular y Grandioso Desfile de Carrozas.

Recorrido: Avenida Carlos Latorre, Corredera, Santa Marina, Sol, Rejadorada, finalizando en la Plaza de San Francisco.



00:00 horas: Verbena de Gala a cargo de la Orquesta SUPER HOLLYWOOD.

Lugar: Plaza Mayor.







DOMINGO 25 DE AGOSTO



07:00 horas: Concentración de peñas en la Plaza Mayor.



07:15 horas: Diana del AGUARDIENTE y desfile hasta la Plaza de Toros acompañados de la Charanga "Los Trotamúsicos".



08:00 horas: I Encierro Urbano de novillos. (Ver programa Feria Taurina).

Recorrido: Salida de la calle La Pina, Santa Catalina, Rejadorada, Salsipuedes, Plaza de San Francisco hasta la Plaza de Toros.

A continuación "SUELTA DEL TORO DEL CAJÓN" por el recorrido habitual del encierro.

Nota: Se prohíbe la participación activa en los encierros a los menores de edad, personas que muestren signos de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a aquellas personas, que por su condición física y psíquica, puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo. En todos los espectáculos taurinos populares, queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo cruel a las reses. El Ayuntamiento dispone de los pertinentes seguros de responsabilidad, los cuales no tendrán efecto ante accidentes que se demuestre estén provocados por el no cumplimiento de las normas citadas.

Aviso: Desde el momento del cohete de aviso para la salida del toro del cajón, las puertas de la plaza de toros permanecerán cerradas durante 10 minutos. Al terminar este tiempo, se abrirán las puertas y se conducirá al astado hasta el coso taurino.

Patrocina: Asociación del Toro y su Tradición.



13:30 horas: Vermut Musical a cargo de Marilia, de "ELLA BAILA SOLA".

Lugar: Plaza Mayor.



18:00 horas: Grandiosa Corrida de Toros.

6 Magníficos Toros de la ganadería Núñez de Tarifa para los Diestros: Finito de Córdoba, Juan del Álamo, David de Miranda,

Lugar: Plaza de Toros. (Ver programa Feria Taurina).



20:00 horas: I Maratón Fut7 Interpeñas.

Organiza: Unión Deportiva Toresana.

Lugar: Campo de Fútbol V Centenario. Tagarabuena.



22:30 horas: Concierto de "Los Hombres de Paco".

Lugar: Patio del Colegio Magdalena Ulloa.

Precio Entrada: 5€

Nota: Al finalizar el concierto, Los Hombres de Paco convidarán a todos los asistentes a un piscolabis.

Entrada: Puerta de Santa Marina.



23:00 horas: Verbena en Tagarabuena a cargo de la Orquesta "Casting".







LUNES 26 DE AGOSTO



10:30 horas: Concentración de peñas con ambientación musical amenizada por Disco Móvil ENERGY.

Lugar: Plaza Mayor.



11:00 horas: Desde esta hora, juegos interpeñas (Tira soga, sillas, manzanas, huevos con cuchara€) con premios para los mejores de cada juego.



13:00 horas: Viaje al corazón del Teatro Latorre. Trayecto para espectadores.

Inscripciones e Información: Oficina de turismo de Toro.



14:00 horas: V Concurso de Paellas Interpeñas.

Nota: Cada peña debe llevar los ingredientes, el camping gas y la paellera. Un jurado será el encargado de comprobar las paellas y otorgará los siguientes premios: 200€ a la peña ganadora. 150€ para la segunda clasificada.

75€ para el tercer puesto. Y dos accesit de 50€ cada uno para el cuarto y quinto puesto.

Colabora: Bodega Covitoro.

Al mismo tiempo que este concurso de paellas, y organizado por Óscar Díez, II Concurso de Limonada con Vino de Toro "La Jota de Toro" & "Wine Mixology"

Normas: Debe elaborarse con Vino de Toro (tinto, rosado o blanco).

Por parte de la Organización, se dará un vaso a cada participante.

La limonada entregará al jurado a la vez que los platos del concurso de paellas.

Un jurado paralelo al de las paellas valorará las limonadas.

Se puntuarán dos aspectos: sabor y presencia.

Premios:

1º. CAJA DE VINO JOTA DE TORO (2 BOTELLAS VERDEJO + 2 TINTO CRIANZA + 2 TINTO ROBLE) + 1 BOTELLA GIN PREMIUM

2º. ESTUCHE DE VINO JOTA DE TORO 3 BOTELLAS (1 BOTELLA VERDEJO + 1 TINTO CRIANZA + 1 TINTO ROBLE) + 1 BOTELLA LICOR

3º. ESTUCHE DE VINO JOTA DE TORO (1 BOTELLA VERDEJO + 1 TINTO CRIANZA + 1 TINTO ROBLE)

A continuación "Comida de Hermandad" entre las Peñas.



17:30 horas: Concentración de Peñas con ambientación musical.



18:00 horas: V Edición de TORO EN SU TINTA.

ES OBLIGATORIO IR VESTIDO DE BLANCO.

(Recuerda diluir el vino con agua para disponer de más munición).



A continuación elección de Miss y Míster Peñas por parte de la Asociación Cultural Cermeña con imposición de Bandas.

Organiza: Asociación Cultural Cermeña.

Colaboran: Bodega Covitoro, Bodega Torreduero, Bodega Sobreño.



20:00 horas: Viaje al corazón del Teatro Latorre.

Trayecto para espectadores.

Inscripciones e información: Oficina de Turismo. de Toro.



23:00 horas: Verbena frente al Barrio Cuartel de Capuchinos a cargo de la Orquesta que actualmente ocupa el primer puesto en el Ranking General de Orquestas de España: PANORAMA, con su espectáculo NUMBER ONE TOUR.



02:00 horas: Disco Movida organizada por Disco Bar Metro.

Lugar: Frente a Disco Bar Metro.







MARTES 27 DE AGOSTO DÍA DE LOS NIÑOS



10:30 horas: Encierro Ecológico por el recorrido habitual de los encierros oficiales hasta la plaza de toros.

Se recomienda que los niños vayan vestidos para la ocasión, de blanco y con fajín morado, color de nuestra tinta de Toro.



11:30 horas: Juegos Infantiles Organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Toro.

Patrocinan: Bares del Barrio Cuartel-Capuchinos.

Lugar: Ronda de Capuchinos.



13:00 horas: Viaje al corazón del Teatro Latorre.

Trayecto para espectadores.

Inscripciones e información: Oficina de Turismo de Toro.



13:30 horas: Fiesta de la Espuma.

Lugar: Calle Ronda de Capuchinos.



18:00 horas: Tradicional Fuente de Vino (Ver Programa Feria Taurina).

Durante la celebración del festejo se celebrará el III

Concurso Nacional de Cortadores Jóvenes Promesas "Ciudad de Toro".

Lugar: Plaza de Toros.

Amenizado por la Charanga "Los Cermeños".



20:00 horas: Espectáculo Infantil "Los Sueños de Tron".

Lugar: Patio del Colegio Magdalena Ulloa. Entrada: Puerta de Santa Marina.

Precio: No Socios 5€. Socios 2€

Organiza: Asociación Cultural Infantil Bambalinas.



20:00 horas: Viaje al corazón del Teatro Latorre.

Trayecto para espectadores.

Inscripciones e información: Oficina de Turismo de Toro.



22:00 horas: Gran "TOROPRIX".

Lugar: Plaza de Toros. (Ver Programa Feria Taurina).



23:00 horas: Viaje al corazón del Teatro Latorre.

Trayecto para espectadores.

Inscripciones e Información: Oficina de turismo de Toro.



23:00 horas: Verbena en Corredera a cargo de la Orquesta "Cuarta Calle"

Lugar: Arco de Corredera.



00:00 horas: Disco Móvil organizado por Disco-Bar PLAY a cargo de ALPHASONIDO

Lugar: Calle Trasalfóndiga.







MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO · SAN AGUSTIN



09:00 horas: Diana Floreada por las calles de la Ciudad, a cargo de la Banda de Música "LA LIRA".



12:00 horas: Santa Misa en San Julián de los Caballeros a cargo del Párroco de la Ciudad en honor al titular de las Ferias y Fiestas de "SAN AGUSTÍN".



13:30 horas: Vermut Musical a cargo de Charanga Sergio Feliu. Saxofonista.

Lugar: Plaza Mayor.



18:00 horas: Gran Concurso Nacional de Cortes "Ciudad de Toro 2019".

Amenizado por la charanga "Los Cermeños".

(Ver Programa Feria Taurina).



22:30 horas: Gran Noche del Fuego.

La Compañía Valenciana Scura Splats nos presenta su espectáculo "THEOS FOC".

Recorrido: Plaza Mayor, Calle Mayor, Perezal, La Antigua, Arco del Postigo, Amor de Dios, Plaza de Santa Marina, El Sol, Puerta de Morales, Botellos, Barrios, Calle Mayor y final en la Plaza Mayor.

Se recomienda llevar ropa vaquera adecuada para evitar posibles quemaduras y no llevar elementos punzantes como paraguas y similares. También se recomienda a los vecinos la protección de ventanas y escaparates a lo largo del recorrido.



00:30 horas: Toro Dj Fest. Exhibición de Dj`s toresanos.

Lugar: Patio del Colegio de Magdalena de Ulloa.

Entrada: Puerta de Santa Marina







JUEVES 29 DE AGOSTO DÍA DE LOS MAYORES



10:00 horas: Chocolatada en el Real de la Feria.

Patrocina: Churrería LA TORESANA.



11:30 horas: Juegos autóctonos (calva y rana).

Lugar: Plaza del Barón de Covadonga.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro y Covitoro.

Trofeos para los ganadores.



11:30 horas: Baile para mayores a cargo de A-TOPE.

Lugar: Parque de San Francisco.

Después del baile los asistentes serán invitados a un AlmuerzoRefresco. Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Toro.

Lugar: Patio del Bar San Francisco.



11:30 horas: IV Baby Run.

Organiza: Asociación Cultural Infantil "Bambalinas".

Colabora: Ayuntamiento de Toro.

Lugar: Plaza Mayor.

A continuación: "Carrera infantil de sillitas" a favor de la fundación "Aladina". Imprescindible llevar carrito de muñecas.



18:00 horas: Becerrada Benéfica. A favor de AFA (Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias).

Lugar: Plaza de Toros. (Ver Programa Específico).



21:00 horas: Teatro 1er Pase. La Compañía Saga Producciones nos presenta la Obra "La Jaula de Grillos"



23:00 horas: Teatro 2do Pase. La Compañía Saga Producciones nos presenta la Obra "La Jaula de Grillos"

Venta de entradas: toro.sacatuentrada.es

En la taquilla del teatro en horario habitual.



23:00 horas: Noche de Tributos "TRIBUTORO". Con los grupos:

"MecanoManía". Tributo a Mecano.

"Magic Queen". Tributo a Queen.

Lugar: Patio del colegio Magdalena de Ulloa.

Entrada: Puerta de Santa Marina.



00:30 horas: Discomóvil. Raúl Triple y Moye

Organiza: Discobar El Dorado.

Lugar: Trasalfóndiga







VIERNES 30 DE AGOSTO



11:00 horas: Marcha Cicloturista.

PRIMER RECORRIDO: (5 km y 500 metros).

Salida del Ayuntamiento, la Mayor, Plaza de la Colegiata, Comedias, San Agustín, Paseo del Carmen, Villa Anita y Allende. Reagrupación: Antona García, Cristo de las Batallas, El Cristo, Plaza del Carmen, Hornos de San Julián, Rejadorada, Vicente González Calvo y San Francisco. Reagrupación: Concepción, Santa Marina, Amor de Dios, La Reina, Santo Domingo, Dominicos, Ronda de Capuchinos, El Templo, Paseo del Canto, EL Canto, La Magdalena, Judería, Perezal y Ayuntamiento.

SEGUNDO RECORRIDO (7 Km y 300 metros)

Salida del Ayuntamiento, Puerta del Mercado, Amor de Dios, La Reina, Santo Domingo, Ronda de Capuchinos, Cruce de Capuchinos, Carretera de Pozoantiguo, Carretera de Circunvalación hasta la rotonda de Tagarabuena, Calle Villar, Plaza Mayor de Toagarabuena. Reagrupación y avituallamiento: Calle Arriba, Avenida de Tagarabuena, Carretera de Medina de Rioseco, Cruce del Taurus, Corredera, Puerta del Mercado y Plaza Mayor.

Nota: Por ser un recorrido Urbano e Interurbano, será obligatorio para TODOS los participantes en dicha prueba la utilización del casco de seguridad.

Colaboran: Club Ciclista Toresano, Club Ciclista VinToroBike, Frutas Marcos, Gaseosas Nico.

Organiza: Ayuntamiento de Toro.



19:30 horas: Encierro de vacas por el recorrido habitual. (Ver Programa Feria Taurina).



22:30 horas: Concierto de SARATOGA.

Organiza: Disco-Bar Andén 9 ¾

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

Lugar: Patio del Colegio Magdalena de Ulloa. Entrada: Puerta de Santa Marina.

Precio Entrada Anticipada: 20€: www.ticketea.es

Bar Reyes Católicos Mucha Miga y Disco Bar Andén 9 ¾

Precio en Taquilla: 25€



00:30 horas: Verbena Taurina con Disfraces.

Lugar: Plaza de Toros.

Amenizada por DISCO MÓVIL ENERGY.

(Ver programa Feria Taurina).







SÁBADO 31 DE AGOSTO



07:00 horas: Concentración de Peñas.

Lugar: Plaza Mayor.



07:15 horas: Diana del AGUARDIENTE y desfile hasta la Plaza de Toros acompañados de la Charanga "Flow".



08:00 horas: II Encierro Urbano de Novillos.

(Ver Programa Feria Taurina).

Recorrido: Salida de la Calle La Pina, Santa Catalina, Rejadorada, Salsipuedes, Plaza de San Francisco hasta la Plaza de Toros. A continuación "SUELTA DEL TORO DEL CAJÓN" por el recorrido habitual del encierro.

Nota: Se prohíbe la participación activa en los encierros a los menores de edad, personas que muestren signos de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a aquellas personas, que por su condición física y psíquica, puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo.

En todos los espectáculos taurinos populares, queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo cruel a las reses. El Ayuntamiento dispone de los pertinentes seguros de responsabilidad, los cuales no tendrán efecto ante accidentes que se demuestre estén provocados por el no cumplimiento de las normas citadas.

Aviso: Desde el momento del cohete de aviso para la salida del toro del cajón, las puertas de la plaza de toros permanecerán cerradas durante 10 minutos. Al terminar este tiempo, se abrirán las puertas y se conducirá al astado hasta el coso taurino.

A continuación, al terminar el encierro, por tercer año consecutivo, y organizado por la Peña Taurina "La Verónica", huevos fritos para todos en la Plaza de San Francisco con ambientación musical.

Colabora: Frutería Fernando y Frutas Marcos.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toro.



11:00 horas: I Patinada Popular "Toro Patina".

Ven a disfrutar de una mañana en patines, patinete...

Obligatorio el uso de casco y protecciones.

Salida: Arco de Corredera.

Llegada: Skate Park (Barrio del Canto).

Organiza: Asociación Cultural Infantil Bambalinas.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.



13:30 horas: Vermú Musical a cargo de Rebeca Jiménez.

Lugar: Barrio del Cuartel Capuchinos.



16:00 horas: III Gran Tirada al plato.

Lugar: Paraje denominado "El Regato Guindón".

Máquina automática (ROBOT).

Inscripción: En el Campo de Tiro.

Categoría Única Sénior (platos incluidos): 20€

Juniors y Damas (platos incluidos): 10€

Veteranos (platos incluidos): 15€

Súper Veteranos + de 70 años (platos incluidos): 10€

PREMIOS DE LA GENERAL

1º Jamón y estuche de vino.

2º Jamón y estuche de vino.

3º Lomo y estuche de vino.

4º Lomo y estuche de vino.

5º Lomo y estuche de vino.

6º Un queso y estuche de vino.

7º Un queso y estuche de vino.

8º Un queso y estuche de vino.

9º Un queso y estuche de vino.

10º Un queso y estuche de vino.





17:00 horas: Hinchables para niños.

Lugar: Plaza del Barón de Covadonga.



18:30 horas: Trofeo de Fútbol San Agustín entre los equipos Unión Deportiva Toresana/ Atlético Tordesillas.

Lugar: Campo de fútbol V Centenario. Tagarabuena.

Organiza: Unión Deportiva Toresana.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.



22:15 horas: GRAN NOCHE FLAMENCA

Con los mejores artistas del panorama actual del flamenco.

Al Cante: Jesús Méndez, María Terremoto, Caracolillo de Cádiz

Al Toque: Miguel Salao, Nono Jero

A las Palmas: Manuel Salgado, Manuel Cantarote



22:30 horas: Despedida Charanguera. A cargo de la Asociación Cultural "Los Trotamúsicos de Toro".

Salida: Plaza Mayor hasta la Explanada Barrio Cuartel – Capuchinos.



00:00 horas: RENOVATION EXPERIENCE.

Lugar: Explanada Barrio Cuartel- Capuchinos.







DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE



11:00 horas: Crono Escalada.

Recorrido: Desde el cruce de Peleagonzalo, subiendo la Cuesta Cavila y meta en el Alcázar.

Organiza: Club Ciclista Toresano.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.



11:00 horas: II Slalom "Ciudad de Toro".

Lugar: Cuesta de Valdecarros.

Organiza: Automóvil Club Zamora.

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toro.



13:30 horas: Vermut Musical a cargo de Grandes Éxitos de AVALANCH. Con Mikel Terrana, Alberto Rionda y Jorge Berceo "Unplugged".

Lugar: Zona de Corredera.



18:00 horas: II Carrera Popular Virgen del Canto

Lugar: Inmediaciones de la Ermita de la Virgen del Canto.

Organiza: Cofradía Virgen del Canto.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.



20:30 horas: Disco Móvil a cargo de "A TOPE" con la actuación en directo de Mar Garrido y su grupo "Sangre y Arena".

Lugar: Plaza Mayor.



23:00 horas: Grandioso Espectáculo de Fuegos Artificiales. Fin de Fiesta.

Lugar: Explanada Barrio Cuartel- Capuchinos.







JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE



21:00 horas: Netos de Bandim. Ballet Nacional de Guinea Bissau.

Lugar: Plaza Mayor.







SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE



21:30 horas: Hoguera en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Canto.

Lugar: Inmediaciones del Paseo del Canto.

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL CERMEÑA



23:00 horas: Verbena en el Puerto de la Magdalena a cargo de MACRODISCO DEVIL/S.

Lugar: Puerto de la Magdalena.







DOMINGO 8 de SEPTIEMBRE



11:30 horas: Desde el Ayuntamiento partirá la Comitiva Oficial formada por Corporaciones Municipales del Alfoz, ciudadanos ataviados con los trajes típicos y la Banda de Música "La Lira" hacia la Ermita del Canto, donde se celebrará solemne misa en Honor a Nuestra Patrona.

Al finalizar la misa, regreso de la Comitiva hacia la Plaza Mayor.



19:00 horas: V Certamen de Bailes Regionales "Virgen del Canto" a cargo de los Grupos Locales: Asociación Etnográfica "Tierras de Toro". Asociación Cultural "Tío Babú". Asociación Cultural "Tierras Llanas de Toro y Alfoz". Al finalizar el Certamen, Tradicional y Gran Concierto de la Banda de Música "La Lira" dirigida por D. Víctor Teresa, en honor a la Virgen del Canto.

Lugar: Plaza Mayor.



22:00 horas: Concentración de Peñas en la Glorieta y posterior retirada de banderas del Balcón del Ayuntamiento.



23:00 horas: GRAN TRACA DE FIN DE FIESTAS

Lugar: Plaza Mayor.