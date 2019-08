El Ayuntamiento anula la venta de fincas, pero convocará otro proceso de subasta

El Pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer por unanimidad anular el expediente de enajenación de fincas rústicas de propiedad municipal, aunque el equipo de Gobierno tiene previsto convocar un nuevo proceso de subasta a lo largo del mes de septiembre, al que se incorporarán más parcelas. El expediente de subasta fue aprobado en abril de 2018 y, pocos días más tarde, el PP presentó un recurso de reposición contra la enajenación de 127 parcelas, por un valor aproximado de 900.000 euros, y que se extienden por una superficie que supera las 250 hectáreas. El PP decidió recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno para tratar de evitar lo que consideraba una "venta indiscriminada" y tras valorar que se pretendía "dilapidar" el patrimonio de los toresanos . El citado recurso no fue contestado en el plazo de un mes, tal y como marca la legislación vigente, lo que ha derivado en el archivo definitivo del expediente.

En este punto, la portavoz socialista, Ángeles Medina, destacó que el recurso no se pudo resolver en tiempo y forma por la falta de técnicos municipales, ya que en el momento de su presentación el Ayuntamiento carecía de Secretaria e Interventor. Una vez acordado el archivo definitivo del expediente de enajenación de fincas rústicas, el Ayuntamiento procederá a la devolución de los avales que ingresaron los licitadores interesados en alguna de las parcelas. No obstante, Medina adelantó que el Ayuntamiento tiene previsto convocar, a lo largo del mes de septiembre, otro proceso de subasta en el que se incluirán, no solo las parcelas de los dos polígonos que inicialmente iban a ser subastadas, sino que se incorporarán las enclavadas en, al menos, otros tres. Asimismo, precisó que el dinero obtenido con la venta de las fincas rústicas, "que no reportan beneficios al Ayuntamiento", se destinará a la reparación de caminos rurales o a ejecutar inversiones en otros edificios. Aunque Ciudadanos Toro votó a favor de la anulación del expediente, el concejal Teodoro Alonso, reprochó ayer al equipo de Gobierno su "proceder" hacia los licitadores, que calificó de "impresentable", y hacia el resto de toresanos por la "falta de transparencia" que ha marcado el proceso.