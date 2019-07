"Cruz Roja está muy instaurada en la conciencia social de la gente por su labor"

Sara Fernández Vinagre trabaja como orientadora educativa y, desde hace pocas semanas, ocupa el cargo de presidenta de la asamblea comarcal de Cruz Roja en Toro. Aceptar la propuesta no fue una decisión sencilla, pero considera que colaborar con una entidad tan necesaria en la sociedad actual como Cruz Roja supone un importante reto personal. A sus 41 años, encara esta nueva etapa con la ilusión de conocer el entramado de la entidad desde dentro y de ayudar a personas necesitadas.

–Antes de aceptar el cargo, ¿había colaborado con Cruz Roja?

–No tenía una vinculación anterior con Cruz Roja. He mantenido una relación laboral y profesional, durante casi diez años, con una entidad social de Zamora, en la que estuve trabajando como técnica. Era una asociación muy pequeñita que no tiene nada que ver con una entidad tan grande como Cruz Roja. En concreto, con Cruz Roja no he mantenido ninguna relación hasta que me llegó la propuesta para desempeñar el cargo de presidenta.

–¿Le sorprendió la propuesta?

–La propuesta fue totalmente inesperada y me llegó a través de José Manuel del Barrio, presidente provincial de Cruz Roja. Le di muchas vueltas a la cabeza, pero al final decidí aceptar porque, por mi trayectoria profesional, he tenido relación con este ámbito, me siento cómoda y me gusta. Además, suponía un reto personal y una experiencia nueva que me permitiría conocer este mundo desde otra perspectiva, no desde un punto de vista técnico. Asumir el cargo de presidenta me va a aportar otra visión más amplia de cómo funciona todo el entramado de las entidades sociales, en este caso, de Cruz Roja. El hecho de que la propuesta sea de una entidad con tanto peso como Cruz Roja también influye a la hora de tomar la decisión, porque lleva muchos años funcionando, concretamente, el 6 de julio cumplió 155 años. Es una entidad que tiene mucha carga en relación a la ayuda directa a las personas.

–¿Qué funciones desempeñará como presidenta de Cruz Roja en Toro?

–La presidencia asume funciones de coordinación, de supervisión y un papel importante porque se convierte, en mi opinión, en un punto de referencia, tanto para el voluntariado como para las personas que trabajan a nivel técnico en la sede. Se convierte en una especie de canal en el que la información debe fluir, aunque también tiene que ser una persona empática para que, cuando surjan problemas, sepa entender y aportar soluciones.

–Para desempeñar esas funciones, ¿contará con el apoyo de más personas?

–Me he incorporado hace poco, pero en las reuniones a las que he asistido en Zamora todo el mundo me felicita por cómo se gestiona y cómo funciona el equipo de Toro, tanto a nivel técnico como de voluntariado. Hay que seguir trabajando en esta línea para que no falle nada y para que sigan estando contentos con el trabajo que desarrollamos en Toro.

–¿Qué programas de ayuda desarrolla Cruz Roja de Toro en su ámbito de actuación?

–A nivel de personas mayores, Cruz Roja desarrolla el programa "Respiro" destinado a cuidadores o el denominado "Enrédate", cuyo objetivo es favorecer la socialización. Otros servicios destinados a personas mayores son la teleasistencia, talleres de estimulación cognitiva, la ayuda a domicilio, transporte adaptado o el programa de concienciación "Buen trato". En materia de empleo, desarrolla programas para ayudar a encontrar un trabajo, aunque van destinados a personas que tienen un bajo nivel de empleabilidad y ningún tipo de titulación. Para la juventud, Cruz Roja cuenta con el programa de promoción de éxito escolar o los campamentos de verano y, en materia de medio ambiente, organiza actividades de sensibilización. El programa destinado a familias se basa en prestar ayudas económicas para el pago de alquileres o facturas y otras sociales como el reparto de alimentos. Para mujeres, cuenta con el programa "Atempro" y facilita a las víctimas de violencia de género un móvil para que puedan alerten a los medios que se despliegan posteriormente en estos casos, aunque también Cruz Roja hace traslados a casas de acogida.

–¿La entidad promueve actividades específicas dirigidas a sus voluntarios?

–A nivel de voluntariado promueve actividades de captación, de formación y orientación, aunque también organiza otras encaminadas a la vida asociativa que tiendan a unir al grupo. Cruz Roja también organiza actividades de formación interna para voluntarios y técnicos y otras externas a las que puede acceder cualquier usuario.

–¿Qué papel asume la entidad en casos de emergencia?

–A nivel de socorro y emergencias, ofrece el servicio de preventivos y está presente en cualquier tipo de evento, aunque también cuenta con el equipo de respuesta inmediata de emergencias y con el equipo de respuesta básica de emergencias.

–¿A cuántas personas ayuda la asamblea comarcal de Toro?

–Los datos de los que disponemos son de la memoria del 2018 y, en el caso concreto de Toro, Cruz Roja atiende a 1.684 personas y cuenta con 73 voluntarios y con 742 socios.

– ¿Ha establecido ya contactos con las administraciones?

–Sí y lo que he podido percibir es que la relación con las administraciones es muy positiva. Su actitud es muy receptiva y están dispuestas a escuchar lo que Cruz Roja pide o plantea.

–¿Qué percepción cree que tienen los ciudadanos de la organización?

–Creo que Cruz Roja está muy instaurada en la conciencia social de la gente por su labor y el trabajo que hace y porque llega a muchas personas.

–¿Como se financian las actividades de la entidad o las ayudas a personas necesitadas?

–Con el programa de captación de fondos, en el que se trabaja la lotería del "Sorteo del Oro" o la de Navidad, la venta de rosas de chocolate en San Valentín o el "Día de la Banderita" que, este año, se celebrará el 24 de agosto. Otra línea de trabajo es la captación social con empresas y otros fondos proceden de las cuotas de los socios o de subvenciones.

–¿Cruz Roja suple en parte las carencias de las administraciones en el ámbito social?

–Cruz Roja es como una prolongación y a donde las administraciones no pueden llegar, lo hacemos nosotros.

–¿Qué papel juegan los voluntarios de Cruz Roja?

–Un papel importantísimo y, sin ellos, Cruz Roja no sería lo mismo. Los voluntarios son el auténtico motor de la entidad y deberíamos empoderarlos más.

–¿Se ha marcado algún reto a corto plazo?

–No. En este momento estoy en el punto de conocer mejor la entidad, cuáles son sus entresijos y cómo funciona.