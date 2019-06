Critican los reajustes del centro médico de Peleagonzalo en horarios y consultas

El movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora denunció públicamente ayer la situación del consultorio médico de Peleagonzalo en el que, un cartel colocado en la puerta, alerta del cambio de horarios de atención para la segunda quincena del mes de junio, aunque también se ruega puntualidad a los vecinos porque los profesionales sanitarios deben atender otros pueblos de la zona. Uno de los representantes de la plataforma, Jerónimo Cantuche, destacó que la situación del consultorio de Peleagonzalo se puede extrapolar a la de otros centros de atención de la comarca y de la provincia, en los que los "bailes" de consultas y horarios demuestran la "precariedad" de la asistencia y que "va más allá de la relación entre el médico y el usuario".

Del mismo modo, Cantuche remarcó que, tal y como refleja el cartel informativo colocado en el consultorio de Peleagonzalo, las variaciones de horarios en días de consulta y "las anotaciones a bolígrafo" suponen un problema para los vecinos y, en especial, para el colectivo de personas mayores. Asimismo subrayó que los propios sanitarios solicitan a los habitantes de Peleagonzalo que estén pendientes de "avisos" sobre posibles cambios de "última hora" y que sean puntuales, porque deben atender otros pueblos de la zona.

En este sentido, Cantuche se mostró convencido de que la situación del consultorio médico de Peleagonzalo se prolongará a lo largo del verano y "continuarán los problemas", a pesar de que desde el movimiento en defensa de la sanidad pública se había exigido un "plan de choque" para evitar situaciones como las que afectan a pequeños pueblos de la provincia, petición que no ha sido atendida por el momento. De otro lado, la plataforma recordó que el PP y Ciudadanos han consensuado una docena de medidas generales en materia sanitaria, pero los problemas de asistencia en la provincia persisten en los primeros días del verano. En este sentido, remarcó que "hemos asumido como algo normal que se suprima o reduzca la consulta del médico o la enfermera, que lleguen tarde a la misma o que la información de todo ello no se haga o se haga mal" . Del mismo modo, subrayó que la "realidad" del consultorio de Peleagonzalo es la que "viven a diario usuarios y profesionales" y que " la vergüenza ya no se esconde", cuando la solución pasa por activar medidas inmediatas y no limitarse a una docena de ellas genéricas, sin calendario de implantación y sin presupuesto.

La plataforma también aventuró que, durante el verano, los profesionales que trabajan en Atención Primaria tendrán que atender más consultas en "acumulación", como respuesta al aumento de población en los pueblos de la provincia. Por último alertó de que la "sobrecarga" del personal que trabaja en la sanidad pública al tener que asumir la función de otros profesionales "contribuye seriamente a la pérdida de calidad asistencial".