El PSOE de Toro cierra filas en torno a Tomás del Bien, expulsado "por WhatsApp"

El alcalde de Toro se ha quedado sin partido político. La dirección provincial del PSOE anunciaba ayer la expulsión de Tomás del Bien, un día después de que el munícipe fuera elegido diputado provincial por el partido judicial de Toro con el apoyo de un número suficiente de concejales socialistas de la comarca pero en contra del criterio del aparato que lidera Antidio Fagúndez.

El PSOE hizo pública la expulsión del alcalde toresano en una escueta nota de prensa enviada por la mañana a todos los medios de comunicación en la que argumentan que Tomás del Bien había "incumplido" los acuerdos orgánicos de la Comisión Ejecutiva Provincial" y aseguraban que ya se había trasladado a la Comisión Ejecutiva Federal el expediente de expulsión, en el que además habían incorporado "las reiteradas declaraciones de Tomás del Bien descalificando a los órganos de dirección del PSOE y a sus miembros". Para concluir, aseveraban que "Tomás del Bien no tomará posesión como diputado provincial bajo las siglas del PSOE".

Esos "acuerdos orgánicos incumplidos" de los que habla la dirección liderada por Antidio Fagúndez no son otros que la decisión de hacer diputado provincial del PSOE por la circunscripción de Toro al alcalde de Morales, Luis Segovia. Cabe recordar que Segovia y Del Bien se midieron en un proceso electoral interno que ganó el regidor toresano, pero el aparato del partido decidió no respetar el mandato de los concejales y trató de imponer la candidatura de Segovia. Aunque Del Bien había asegurado días pasados en declaraciones a Radio Zamora que acataría esa decisión "para no darles el gusto de expulsarme del partido", el jueves dio el paso de presentar su lista alternativa ante la Junta Electoral de Toro, y finalmente se convertía en diputado electo tras retirar Segovia la lista "oficial", que había quedado incompleta después de que renunciara uno de sus suplentes.

Ayer, Del Bien rehusaba valorar "una expulsión que no se me ha comunicado, solamente tengo un WhatsApp de Antidio Fagúndez, y creo que no se me puede expulsar por mensaje", afirmaba en declaraciones a este diario, pero sí confirmaba tiempo después su intención de recoger su acta de diputado provincial.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE aseguraba que sí que llamó a Tomás del Bien para intentar comunicarle personalmente la apertura de su expediente de expulsión y para pedirle "que no recoja su acta de diputado del PSOE y que dimita como alcalde de Toro".

Horas más tarde, quienes sí se pronunciaban eran los militantes del PSOE de Toro posicionándose de lado de su alcalde en un comunicado público en el que mostraban "nuestra absoluta disconformidad con la Comisión Ejecutiva Provincial" por abrir el expediente de expulsión a Tomás del Bien: "nos solidarizamos total y absolutamente con nuestro compañero", afirmaba el texto. "Tomás fue libre y democráticamente elegido como alcalde de nuestra ciudad y después como candidato a diputado provincial por la comarca de Toro, nos parece incomprensible e intolerable que no se respeten las decisiones de nuestros militantes y que se trate de imponer un pensamiento único desde una Ejecutiva que nunca debería tratar de desestabilizar al grupo municipal de la tercera población de la provincia y una de las pocas mayorías absolutas que tiene el PSOE en Castilla y León".

Por eso, el comunicado del PSOE de Toro concluye que esperan que la Ejecutiva Provincial reconsidere su postura o que las direcciones regional y nacional tomen las medidas necesarias para solucionar la situación, y rematan aseverando: "En vez de cesar a un militante eficiente que ha obtenido unos resultados impecables para su partido quizá el cese o dimisión debería producirse en otro lugar, más concretamente en la capital de nuestra provincia" en una clara alusión al secretario provincial, Antidio Fagúndez.

En la misma línea, comenzó a circular por las redes sociales una recogida de firmas virtuales en la plataforma change.org exigiendo que no se expulse a Tomás del Bien y la dimisión de Fagúndez, iniciativa que al cierre de esta edición había cosechado algo más de un centenar de apoyos.

Una vez que el PSOE de Toro ha cerrado filas en torno a Tomás del Bien se abren muchos interrogantes sobre el futuro del Partido Socialista a nivel provincial. Si Ferraz consuma la expulsión del alcalde habrá que ver si el resto de concejales socialistas de Toro deciden abandonar el partido por solidaridad con su cabeza de lista. En ese caso, el PSOE perdería su segundo ayuntamiento más importante en Zamora, el más grande de los que gobiernan con mayoría absoluta. También si alguno de los 20 concejales de otros pueblos del alfoz que apoyaron a Tomás del Bien para que fuera diputado deciden el mismo camino.

Por otra parte, se desconoce qué papel jugaría en esa situación Tomás del Bien como diputado no adscrito y si estaría dispuesto a apoyar un gobierno provincial presidido por un candidato que elija Fagúndez.

E incluso dentro de cuatro años, si Tomás del Bien se presentase a la reelección como alcalde de Toro, si el PSOE sería capaz de conseguir algo de representación en el tercer municipio más grande de Zamora. Del Bien podría repetir en una agrupación independiente o integrarse en Ahora Decide, el tercer partido de la provincia en concejales y Alcaldías, que también nació a partir de una escisión del PSOE de Zamora.