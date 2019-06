El PSOE de Toro amenaza con romper relaciones con el partido si la Federal respalda la expulsión de Del Bien

"Si la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal es respaldar la expulsión de Tomás Del Bien, nos veríamos obligados a romper como grupo municipal nuestra relación con el PSOE y a seguir trabajando por nuestra ciudad de forma independiente". Así de tajante se muestra el PSOE de Toro tras los últimos acontecimientos que han explotado dinamitando las bases del partido. En este sentido y, de confirmarse la expulsión definitiva de Del Bien, "animaríamos a los militantes del PSOE de Toro, de la comarca y de todas aquellas localidades que se quisiesen sumar a seguir el camino del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Toro". No obstante, el Partido Socialista deposita sus esperanzas en la Comisión Ejecutiva Federal y confía en que "se hagan cargo de toda esta situación y tomen las medidas oportunas para enmendar todos estos lamentables errores". En este sentido, desean que "se depuren responsabilidades a todos los niveles para intentar subsanar una situación que nunca debería haberse producido".

El PSOE de Toro hace piña en torno a Tomás del Bien tras su reciente expulsión del partido y anuncia que "le apoyamos en su decisión de seguir siendo el diputado electo por la comarca de Toro en la Diputación Provincial". Los socialistas toresanos hacen referencia a un proceso de elección "libre y democrático" y tildan de "absurda y precipitada" la decisión tomada por la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora "así como sus formas de ejecutarla". A su juicio, "han quedado desacreditados ya que no es una expulsión inmediata ni pueden referirse a Tomás como ex militante puesto que es una decisión que no les corresponde a ellos". Los socialistas de Toro hacen referencia al expediente disciplinario abierto, de momento, "lo único que hay", un paso que "debe ser valorado por los órganos competentes que, repetimos, no son los que han iniciado todo este proceso por motivos bastante oscuros y lamentables, por cierto".

A través de un amplio comunicado, el PSOE de Toro manda un mensaje de tranquilidad dado que "tanto Tomás del Bien como el resto de concejales han sido elegidos por la ciudadanía y están comprometidos a cumplir con esa tarea, sea cual sea el resultado final de todo este proceso". En este sentido, "Toro y sus ciudadanos siempre han sido y serán nuestra prioridad por encima de partidos, ideologías e incluso muchas veces por encima de lo personal".

Ante toda esta hecatombe socialista, el PSOE de Toro no pasa por alto una petición expresa como es "la dimisión o el cese" de Antidio Fagúndez como secretario provincial del PSOE de Zamora, "ya que su gestión en los últimos meses y sus últimos resultados electorales le impiden para seguir ejerciendo ese cargo", además de "carecer de legitimidad alguna para pedir la dimisión de Tomás del Bien como diputado y como alcalde".

Desde el punto de vista más personal y, políticas aparte, los socialistas toresanos reconocen que "es emocionante ver la ola de solidaridad surgida en los últimos días en torno a esta causa y la apoyaremos y defenderemos".