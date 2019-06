Del Bien desafía a la Ejecutiva y logra ser diputado del PSOE con una lista alternativa

M. J. C.

Aunque había anunciado que acataba la decisión adoptada por la Ejecutiva Provincial del PSOE de anular su elección como diputado por la circunscripción electoral de Toro, finalmente el alcalde, Tomás del Bien, concurrió ayer, con una candidatura alternativa, a la designación del representante provincial por la zona, proceso en el que fue reelegido al retirar la lista "oficial" el otro aspirante, el regidor de Morales de Toro, Luis Segovia. A pesar de que la Junta Electoral había convocado la elección del diputado del PSOE para las 10.00 horas y quince minutos más tarde estaba previsto celebrar la del PP, elección que discurrió sin incidentes y en la que José Luis Prieto fue designado diputado, finalmente fue necesario invertir el orden, tras la renuncia de uno de los suplentes de la lista liderada por Segovia, el concejal de Fuentelapeña Víctor García, lo que motivó la concesión de un nuevo plazo para rehacer la candidatura, a la que se incorporó como suplente el edil de Morales de Toro, David del Teso.

Tras un receso de varios minutos, los alcaldes y concejales de la zona regresaron a la sala de vistas del juzgado en la que el presidente de la Junta Electoral de Toro informó a los presentes sobre los últimos e inesperados movimientos registrados en el proceso, ya que al margen de la renuncia de uno de los suplentes de la candidatura de Segovia, en la mañana de ayer también fue retirada una lista presentada el miércoles por un edil del PSOE en el Ayuntamiento de Toro, José Luis Martín Arroyo y, a su vez, se registró la liderada por Del Bien. Después de informar sobre los cambios registrados en las últimas horas en la presentación y posterior retirada de listas, el presidente de la Junta Electoral preguntó a los presentes si querían presentar alegaciones, momento en el que intervino Martín Arroyo para manifestar su disconformidad con la candidatura encabezada por Segovia que calificó como "incompleta", porque el suplente incorporado a última hora por la renuncia del concejal de Fuentelapeña no contaba con los avales necesarios.

La alegación fue aceptada y el presidente de la Junta Electoral anunció la concesión a la lista de Segovia de un nuevo "plazo de subsanación" para que reuniera los avales necesarios que legitimaran la incorporación como suplentes de Del Teso. Ante el giro inesperado de los acontecimientos, solicitó intervenir Segovia quien aseguró que era "justo" que Del Bien presentara una candidatura, después de que el pasado 7 de junio, en el proceso electoral interno celebrado en la sede del PSOE en Toro, fuera elegido como candidato a diputado, tras imponerse en las urnas por cuatro votos. Asimismo, anunció que, ante un "problema de última hora", en alusión a la necesidad de incorporar a un suplente por la renuncia del concejal de Fuentelapeña, no era justo solicitar a los compañeros presentes en la elección de diputado que tuvieran que posicionarse y firmar como avalistas, ya que, en ese caso, su voto "no sería secreto". Del mismo modo, se mostró convencido de que la lista de Del Bien sería más respaldada por la ausencia de varias personas que, en principio, podrían haber apoyado su candidatura, aunque reiteró su predilección porque el alcalde de Toro fuera elegido diputado, antes de forzar a los compañeros de partido a que se "decantaran" por uno u otro candidato sin el amparo del anonimato de un voto secreto.

En este punto, Segovia aclaró que su pretensión nunca ha sido la de enfrentar a los compañeros del PSOE, porque, "nuestros enemigos son otros" y, a renglón seguido, anunció su disposición a retirar su candidatura dejando vía libre a la encabezada por Del Bien. Tras confirmar la retirada de la lista de Segovia, el presidente de la Junta Electoral se dirigió a los presentes para conocer si apoyaban la lista liderada por Del Bien y, en una votación a mano alzada, el alcalde toresano fue elegido finalmente diputado provincial del PSOE por la circunscripción de Toro. La candidatura aprobada ayer la completan, como suplentes, Pedro Martín, Pilar Ruiz y Tania García.

Tras su elección definitiva como diputado provincial por Toro, Del Bien mostró abiertamente su satisfacción porque, lo sucedido ayer en el juzgado de Toro, representa un "gesto de reposición de la democracia dentro del PSOE", proceso democrático que la Ejecutiva Provincial no respetó, al decidir anular la voluntad de los concejales y alcaldes socialistas que, en una primera votación, respaldaron con más votos la candidatura del alcalde toresano. Además, destacó la loable actitud de su adversario que, "en un gesto que le honra" decidió retirar su candidatura, aunque también matizó que la Ejecutiva Provincial había "utilizado" a Segovia "para algo que no era normal ni nadie entendía, no solo en el PSOE sino también a otros niveles".

En este sentido, precisó que el acto celebrado ayer ante la Junta Electoral sirvió para evidenciar que los alcaldes y concejales de la zona "estaban de acuerdo con lo que se había votado" y que la Ejecutiva Provincial "había expuesto a Segovia a presentar una candidatura sin ni siquiera pedir permiso a uno de los suplentes que iba con él y que ha renunciado". Del Bien instó a la Ejecutiva Provincial del PSOE a que "piense qué quiere" porque, con decisiones como la de dejar sin efecto su elección como diputado provocó que "fuéramos el sonrojo de todas las fuerzas políticas".

Al mismo tiempo, desveló que en los dos últimos días ha mantenido conversaciones con miembros de la Ejecutiva Regional y de la Nacional quienes le han trasladado su malestar por una decisión que "consideran ilógica". Por las muestras de apoyo recibidas y por el "drama social" generado tras la decisión adoptada por la Ejecutiva Provincial de anular su elección como diputado, Del Bien optó ayer, en un gesto de "responsabilidad", por presentar una candidatura alternativa a la oficial.

Tras su proclamación ante la Junta Electoral como nuevo diputado por Toro conminó a la Ejecutiva Provincial del PSOE a "empezar a trabajar por gobernar la Diputación y por impulsar un proyecto importante de provincia". Por último, Del Bien reconoció sentirse "feliz" porque con su elección definitiva como diputado provincial "se hace justicia" y, a partir de ahora, "lo que toca es trabajar".

Del Bien sustituirá a Segovia como diputado provincial por Toro en el nuevo mandato y, como ha reconocido en varias ocasiones, confía en que la negociación con Ciudadanos pueda fructificar en un acuerdo definitivo que permita relevar al PP en la gestión de la institución.