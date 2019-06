Dirección "desnortada y a la deriva" que no respeta la democracia

En un análisis más profundo de la situación actual del partido, Del Bien subrayó que la Ejecutiva Provincial "está desnortada", porque "no le importa lo que quiera la gente y la sociedad zamorana". No obstante, apuntó que "lo más triste" es que, en su caso, no ha respetado un proceso democrático de elección de diputado, ni el voto de los concejales y alcaldes socialistas de la comarca. Reiteró Del Bien que la Ejecutiva Provincial "va a la deriva" y, a modo de ejemplo, se refirió a los resultados obtenidos en la capital durante las pasadas elecciones municipales en las que, "por mucho que nos quieran vender son pésimos". En este sentido, apuntó a Fagúndez como el "culpable" de que el PSOE perdiera más de 2.000 votos.

Entre otras causas del fracaso electoral, Del Bien resaltó que los zamoranos estimaron que la candidatura liderada por Fagúndez no era"la más adecuada", aunque también se mostró convencido de que "la gente no entendió que, siendo candidato a la Alcaldía, se fuera al Senado" o que los concejales José Carlos Calzada, Soraya Merino y Dori Martín, fueran "purgados" de su lista. De hecho, en su opinión, si el PSOE "hubiera dado la talla en la capital, la disputa actual por la Diputación no sería necesaria".