El próximo sábado, Tomás del Bien Sánchez, será reelegido alcalde de Toro, cargo que durante el próximo mandato compaginara con el de diputado provincial, si su designación es ratificada por el PSOE. Los concejales socialistas electos del partido judicial en Toro han decidido, en una ajustada votación, que Del Bien represente a la comarca en la institución provincial y que, en esta tarea, sustituya al alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia.

–¿Por qué decidió presentar su candidatura como diputado del PSOE por el partido judicial de Toro?

–Me he presentado a la elección porque me lo han pedido los concejales de la comarca de Toro y entendíamos que había que dar el paso. Toro lleva mucho tiempo sin tener un diputado provincial, concretamente, desde que fue diputado nuestro querido Agustín Asensio. Después de conseguir la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales entendíamos que el protagonismo en la Diputación también debe llegar de la mano de los pueblos.

–¿Aspira a convertirse en el próximo presidente de la Diputación Provincial?

–No aspiro a nada más que a trabajar mañana. Para elegir al presidente de la Diputación queda mucho recorrido y hay muchos actores de los que va a depender esa elección. También hay muchos partidos políticos con los que sentarse a quien corresponda. Nuestra agrupación en Toro y en la comarca siempre estará a disposición del PSOE para ayudar y para sumar.

–Si le propusieran ser presidente de la institución provincial, ¿aceptaría el reto?

–No me planteo ser presidente de la institución provincial. Soy concejal, soy alcalde electo por Toro y voy a seguir luchando por Toro y, ahora, seré propuesto para desempeñar el cargo de diputado de la zona por el PSOE, aunque la decisión final la adoptará Ferraz en Madrid, a lo largo de la próxima semana. No tengo más aspiraciones que seguir trabajando por Toro y por la comarca. No obstante, se han dado casos en los que alcaldes de municipios son también presidentes de Diputación y, si se diera el caso, tengo la ventaja de que cuento con un equipo de gente preparadísima que trabaja al cien por cien, por lo que el trabajo en Toro no se resentiría. En lo que más confío siempre es en el tiempo y en el trabajo.

–Tras los resultados obtenidos por el PSOE en la capital durante las pasadas elecciones, ¿cree que Antidio Fagúndez no debería postularse como candidato a presidir la Diputación?

–Creo que la Diputación debe gobernarse desde los municipios y, sobre todo, desde los municipios en los que el PSOE ha tenido un apoyo contundente. La esencia de la Diputación son los pueblos. No tendría sentido que la Diputación sea gobernada desde la única ciudad de la provincia en la que no tiene competencias. Estamos en una provincia en la que tan solo hay una población con más de 20.000 habitantes y, por tanto, queda fuera y excluida de las competencias de la Diputación. Hay que tener en cuenta que la Diputación es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y, por este motivo, no es posible aplicar otro modelo. Es más, debería estar casi garantizado por normativa que la Diputación se gobierne desde los municipios. Dentro del respeto, valoro mucho mi libertad y siempre digo lo que considero que tengo que decir y ante quién lo tengo que decir y eso me permite levantarme libre todas las mañanas.

–Por el momento a lo que ya se ha ofrecido es a participar en la negociación con Ciudadanos para decidir el futuro de la Diputación, ¿cree que su ofrecimiento será aceptado?

–Tengo buena relación con todo el mundo. Siempre lo he dicho, si hay algo de lo que me siento orgulloso es de no tener enemigos sino rivales políticos. Incluso con nuestros rivales del PP mantengo una relación cordial y cuando me encuentro con ellos, me paro y bromeamos. Estoy a disposición, no solo de mi partido, el PSOE, sino de todas las fuerzas políticas para intentar buscar una solución a esta provincia que lleva 30 años relegada al olvido y al abandono y condenada por el PP.

–¿Ve factible un cambio en el Gobierno de la institución provincial?

–Creo que hay esperanza porque, además, es lo último que se pierde. Si Ciudadanos supo ver hace cuatro años que Zamora necesitaba un cambio y supo abstenerse para hacer una oposición constructiva, permitiendo que Francisco Guarido fuera alcalde, creo que ese movimiento debe hacerlo ahora a nivel provincial.

–Durante el último mandato ha criticado en varias ocasiones la política de la institución provincial a la hora de conceder subvenciones, ¿es preciso modificar esa política?

–La Diputación no puede excluir a los Ayuntamientos en función de los niveles de población siempre y cuando estén por debajo de los 20.000 habitantes. La Diputación no puede repartir a dedo y a capricho los remanentes de tesorería que superan, en muchas veces, a las partidas de inversiones o a los propios presupuestos. La Diputación debe centrarse en ayudar a la gente y no, como sucede ahora mismo, en hacer favores a los de su cuerda. En Toro, seguimos esperando unos planes provinciales que se deberían haber concedido el año pasado y, estamos en junio, pero todavía no los hemos podido acometer cuando es un dinero que la Diputación está obligada a darnos.

–Si su elección como diputado del PSOE por Toro es ratificada por la dirección del partido, ¿qué puede aportar a los pueblos de la comarca?

–Me encanta Toro, pero también soy un amante de la comarca. El alfoz tiene una característica muy peculiar porque Toro es una comarca histórica y vivimos siempre muy unidos. Toro es la referencia comarcal y, por eso, cuando visito otros pueblos recibo el cariño de sus vecinos, de la gente mayor y de los niños.