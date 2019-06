Pozoantiguo modifica la norma que fija la distancia de las macrogranjas y el pueblo

M. J. C.

Vecinos de Pozoantiguo se manifiestan contra las macrogranjas. M. J. C.

El Ayuntamiento de Pozoantiguo ha decidido modificar la ordenanza que regula la distancia de emplazamiento de explotaciones ganaderas, para tratar de evitar la implantación de dos macrogranjas porcinas en el municipio. El alcalde en funciones, Damián Temprano, explicó ayer que la decisión de modificar la citada ordenanza fue adoptada por unanimidad de todos los concejales de la Corporación Municipal en una sesión plenaria y que es una de las "medidas disuasorias" que tiene previsto adoptar el Ayuntamiento para paralizar la instalación de dos explotaciones porcinas.

Destacó Temprano que la ordenanza reguladora que será modificada, y que fue aprobada hace 19 años, establecía que las explotaciones ganaderas debían respetar una distancia mínima de 300 metros del casco urbano, distancia que, tras el acuerdo de pleno, se incrementa hasta los 4.000 metros de separación.

No obstante, el alcalde en funciones matizó que el cambio introducido en la ordenanza municipal tan solo se aplicará a explotaciones porcinas de grandes dimensiones como las que se pretenden asentar en Pozoantiguo ya que han sido concebidas para 3.400 cerdas de cría y para 6.000 cebones, respectivamente. En este punto, aclaró que el Ayuntamiento apoyará los proyectos de explotaciones de pequeñas dimensiones que quieran impulsar los vecinos del municipio para que "puedan quedarse" en Pozoantiguo, aunque no será tan condescendiente con las que se ajusten al modelo de macrogranjas y cuyos promotores que no residan en el pueblo ya que, en su opinión, "tan solo generarán daños". En este sentido, Temprano recordó que los habitantes de Pozoantiguo, se oponen frontalmente al asentamiento de explotaciones porcinas de grandes dimensiones porque, lejos de generar empleo en el medio rural, pueden provocar "importantes daños en nuestros acuíferos", al margen de los efectos nocivos para la salud o el medio ambiente a los que aluden varios estudios.

Por estos motivos, el Ayuntamiento ha decidido aprobar, como medida disuasoria, la modificación de la ordenanza que regula el emplazamiento de las explotaciones ganaderas y la distancia que deben respetar en relación al casco urbano. El expediente del citado acuerdo se someterá, por el plazo de 30 días, a exposición pública para que pueda ser examinado por todos los interesados que, además, podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

La documentación ya se puede consultar en las dependencias del Ayuntamiento y, si en el plazo estipulado de 30 días no se presentan alegaciones, el acuerdo aprobado en Pleno se elevará a definitivo. A partir del día 15, la nueva Corporación Municipal elegida tras las elecciones del 26 de mayo tomará las riendas de la "guerra" que los vecinos de Pozoantiguo han declarado a las macrogranjas de porcino.