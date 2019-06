Tomás del Bien se impone a Luis Segovia en la elección de diputado del PSOE por Toro

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, se ha impuesto a su homónimo en Morales de Toro, Luis Segovia, en la asamblea convocada para elegir al diputado de zona por el PSOE y que, durante el próximo mandato, defenderá los intereses de los pueblos que integran el partido judicial.

A la asamblea celebrada en la sede del PSOE de Toro, asistieron un total de 52 alcaldes y concejales electos de la comarca de Toro que, el próximo 15 de junio, asumirán la responsabilidad de gestionar sus Ayuntamientos o de ejercer la labor de oposición en sus municipios.

Tras una ajustada votación, Del Bien consiguió el apoyo de 28 ediles, frente a los 24 que respaldaron la candidatura de Segovia para repetir como diputado en la institución provincial durante el próximo mandato.

Una vez concluida la asamblea, Del Bien mostró abiertamente su satisfacción por el apoyo recibido y achacó el ajustado resultado de la votación a un "clima de trabajo comunal en la comarca". Aunque la elección de Del Bien como diputado provincial deberá ser ratificada a lo largo de la próxima semana por Ferraz, tras la asamblea reconoció que presentó su candidatura, porque así se lo habían pedido concejales de la comarca y porque, en su opinión, "había que dar este paso".

En este sentido, recordó que el último diputado de Toro en la institución provincial fue el ex alcalde Agustín Asensio por lo que, a su juicio, tras revalidar la Alcaldía por segundo mandato consecutivo, "el protagonismo en la Diputación debe llegar de la mano de pueblos como Toro".

Por otra parte, Del Bien reconoció que, por delante, quedan una semanas "intensas de negociación" para intentar que la Diputación "quede fuera de las garras del PP", a la vez que abogó porque el futuro de la institución no dependa de los pactos que pudieran sellarse en otros ámbitos, como el regional o el nacional.

En este sentido instó a Ciudadanos, que tiene en su mano el futuro de la Diputación, a que "no nos quite la ilusión del cambio en una provincia que ha quedado relegada al abandono y condenada por el PP durante más de tres décadas".

Por su parte, Segovia, resaltó que el proceso de elección "ha sido muy democrático" y que los concejales y alcaldes electos de la zona de Toro "han votado libremente" aunque, finalmente, la balanza se decantó, por un estrecho margen de cuatro votos, a favor del alcalde toresano. El mayor respaldo obtenido por Del Bien en la elección "le legitima", según Segovia, para ser el próximo diputado por la zona de Toro.