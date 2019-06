"Se van porque no puede ser más"

"Nos vamos porque no puede ser más. Las cosas llegaron a un extremo que no puede ser más", expresó el obispo de la Diócesis de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán en su homilía de despedida a las monjas Clarisas, de Toro, pronunciada ayer en el Real Monasterio ante un auditorio que abarrotó la dependencia porque nadie quiso perderse el adiós a una comunidad que tomó posesión en la ciudad hace ocho siglos. El grupo de cuatro hermanas pone punto final a su historia en la ciudad con la marcha al convento de Santa Clara, de Zamora, y la entrañable misa no pudo contener más emoción entre los fieles.

El prelado, arropado por varios sacerdotes en los oficios religiosos, alzó la voz de un modo contundente para señalar que "las clarisas de Toro, después muchos años, siglos entre nosotros, dejan el convento para irse a otro lado". "Están llenas de debilidades, por eso se van, porque no pueden estar. Llevan en su corazón el dolor del abandono de Toro, al que han dedicado su vida". Martínez Sacristán instó a los presentes a "recordar que la iglesia ha dejado entre vosotros muchos años, mucha simiente", y añadió que "la religión no es estorbo en la vida de las personas, es un don, un valor, algo que hay que conseguir, que trabajar por ello, que valorar". Prosiguió su homilía apuntando que "Toro puede valorar y enorgullecerse de este convento de clarisas", y subrayó que "quien se marcha sabe que la Cruz no es derrota, es el camino de Resurrección".

Animó a las últimas integrantes de la comunidad manifestando que "Dios os acompaña donde vais porque siempre acompaña a sus hijos, no los deja tirados. Vosotras vais a Zamora y allí el señor os acompaña". Fue entonces cuando resaltó, en medio de un silencio absoluto y con sobresaliente entonación que "nos vamos porque no puede ser más. Las cosas llegaron a un extremo que no pueden ser más".

A los toresanos les pidió el obispo que agradecieran a las clarisas "la vida entrega a este pueblo, que no es suyo, es vuestro, y por vosotros se han entregado a Dios, y a vosotros os han hecho más bien del que vosotros creéis por eso su memoria debe de quedar en la memoria de los toresanos para siempre, como grandes benefactoras de la vida de este pueblo. Pido que obedezcáis a las hermanas el cuidado, la dedicación y la entrega y la generosidad.

Unas de las madres carmelitas también quiso despedirse y, con palabras llenas de emoción, manifestó que "somos unas toresanas porque llevamos aquí muchos años, y llevamos las raíces de Toro en nuestro corazón, así que gracias a todos por lo mucho que demostráis que nos queréis. Nosotras también os queremos. Os prometemos no olvidaros jamás. Adiós, pero no, hasta luego, y siempre juntos en el Sagrario".

Los asistentes respondieron con un gran aplauso y no faltaron las lágrimas en la despedida de una comunidad de hermanas sencillas e identificadas con Toro.