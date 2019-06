Viaje al corazón del Latorre

"Recordar que ya me salvasteis una vez, no me dejéis morir". Con esta petición, finalizarán las visitas teatralizadas, "Viaje al corazón del Teatro Latorre", organizadas por el Ayuntamiento de Toro para conmemorar el 30 aniversario de la reinauguración del liceo y con las que pretende poner en valor la importancia de uno de los edificios con más historia de la ciudad y reivindicar la figura del actor toresano Carlos Latorre. Por encargo del Ayuntamiento, Cándido Producciones Teatrales, lleva semanas trabajando en las visitas teatralizadas de las que, los días 4, 5 y 6 de junio, en dos pases cada jornada, podrán disfrutar los alumnos de los colegios e institutos de Toro. No obstante, el Ayuntamiento extenderá esta iniciativa a todos los toresanos a los que, el 29 de junio, el Latorre abrirá sus puertas para que conozcan su historia y sus diferentes estancias, a través del relato de un personaje de excepción: Carlos Latorre.

Para la visita del día 29 se han organizado tres pases que tendrán lugar a las 18.00, 20.30 y 23.00 horas y todas las personas interesadas en participar deben inscribirse en las taquillas del Latorre o en la Oficina Municipal de Turismo, ya que el aforo se limitará a 30 personas. Otra de las iniciativas programadas es el estreno de un nuevo montaje del grupo "Tespis" que volverá a reaparecer en escena para sumarse a la efeméride. Ambas iniciativas permitirán, como avanzó el alcalde, Tomás del Bien, reivindicar la importancia del Teatro Latorre, que se ha consolidado como "uno de los centros culturales más importantes de Castilla y León", aunque también servirá para recordar a Carlos Latorre.

En la presentación de los actos organizados por el Ayuntamiento, Cándido de Castro, responsable de la compañía "Cándido Producciones" avanzó más detalles sobre las visitas teatralizadas que, como explicó, comenzarán con la recepción de los participantes por parte del propio Teatro, que cobrará vida para relatar su historia y cómo logró sobrevivir a su derribo. A continuación, los visitantes se reencontrarán con el personaje de Carlos Latorre, que se encargará de guiar el recorrido por distintas estancias como los camerinos o el escenario, en el que un tramoyista reivindicará su oficio. Durante la visita, los participantes también conocerán a un director de casting y a dos críticos de teatro, aunque también podrán disfrutar de la representación de una conocida escena de la obra "Don Juan Tenorio".

Las visitas teatralizadas permitirán a los espectadores viajar al corazón de un edificio que, a lo largo de su historia, ha tenido que sobreponerse a las adversidades, lucha en la que ha contado como aliada con la ciudad de Toro.

Tres décadas han pasado desde que el Teatro Latorre fuera reinaugurado, después de ser salvado "in extremis" de una demolición. La intervención del historiador José Navarro Talegón, fue clave para evitar la pérdida de un valioso edificio, cuya construcción finalizó en 1846 y que fue promovida por el hospital General de Nuestra Señora de las Angustias, con el fin de recabar recursos para esta entidad dedicada a la beneficencia. De hecho, el Teatro Latorre forma parte de un conjunto que integra también a la plaza de toros y al liceo-salón de bailes. Este conjunto sobrevivió en manos del Hospital General a la Desamortización de 1855 promovida por Madoz, pasó a ser de propiedad particular después de 1861 y funcionó como cine y poco más hasta 1973. Tras su cierre, algunos "detalles" pusieron en alerta a Navarro Talegón sobre la posibilidad de que fuera demolido para edificar en los terrenos que ocupa un bloque de viviendas. Durante una cena homenaje al director de orquesta Jesús López Cobos, el historiador constató las intenciones de demoler el inmueble y se dirigió al domicilio del juez Perfecto Andrés al que convenció para que dictara una providencia.

Pocas horas después, agentes de la Guardia Civil se personaron en el Teatro para hacer cumplir la providencia y se encontraron con que las máquinas ya estaban preparadas para su demolición. En aquellos años, el historiador asesoraba a la extinta Caja Provincial de Ahorros de Zamora y para evitar la desaparición del Teatro, hizo llegar un escrito a la entidad porque, se había salvado de la pala, pero quedaba abandonado a su suerte. Navarro Talegón consiguió entonces implicar en la compra a Caja Zamora y a la Diputación, aunque en el acuerdo también fue incluido el Ayuntamiento. La compra se realizó por 16 millones de pesetas y, tras ser restaurado por la Junta, el Latorre fue reinaugurado en 1989.