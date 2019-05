Anclajes que salvan vidas

M. J. C.

Un agente comprueba el anclaje de una silla infantil durante la campaña desarrollada en Toro. M. J. C.

Un simple gesto como la utilización de un sistema de retención infantil adecuado a la edad y el peso de los niños puede salvar vidas o evitar lesiones graves, si el vehículo en el que viajan los pequeños sufre un accidente de tráfico. Con el objetivo de sensibilizar a los padres y abuelos sobre la importancia de que los niños viajen de una forma segura, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Policía Local, han llevado a cabo una campaña informativa en Toro, que se ha desarrollado en las inmediaciones de la escuela de educación infantil "Virgen del Canto".

Dos agentes de la Policía Local y responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico se encargaron de revisar, por parejas, los sistemas de retención infantil en aquellos vehículos cuyos conductores se ofrecieron a colaborar, de forma voluntaria, en la campaña.

Judit Castro Olmo, coordinadora provincial de educación vial de la Jefatura Provincial de Tráfico, participó en esta campaña de sensibilización que, como resaltó, es pionera en la provincia porque, por primera vez, se han revisado de forma voluntaria los turismos de padres o abuelos que, cada día, se encargan de trasladar a los niños hasta la guardería. Durante la revisión, según explicó Castro, los agentes de la Policía Local y personal de Tráfico pudieron comprobar que, en un elevado porcentaje de los casos, los sistemas de retención infantil no estaban correctamente colocados en el interior de los turismos, por simple desconocimiento o porque los conductores "no se habían leído las instrucciones" de instalación de las sillas en la que, obligatoriamente, tienen que viajar los pequeños. Las comprobaciones realizadas en el interior de los vehículos también sirvieron para constatar que, en algunos casos, las sillas dotadas con un sistema Isofix no estaban correctamente ancladas en el tercer punto de apoyo, lo que supone un riesgo para los niños.

La campaña desarrollada en Toro también sirvió para constatar que, la práctica totalidad de los participantes habían colocado las sillas de los niños en un lugar inadecuado. En este punto, Castro recordó que el sitio más seguro para instalar los sistemas de retención infantil es la plaza central trasera, siempre y cuando el turismo esté dotado de un cinturón de seguridad de tres puntos. En el caso de que el coche no disponga del citado cinturón, los niños deberían viajar en la plaza situada detrás del conductor, cuando, en la mayoría de los coches revisados, los padres habían instalado las sillas, de forma incorrecta, detrás del asiento del copiloto.

Una vez finalizada la revisión voluntaria de los sistemas de retención infantil en los vehículos de toresanos que colaboraron en la iniciativa, Castro impartió una conferencia en el centro de educación infantil dirigida a los padres de los alumnos. Durante su alocución, la ponente incidió en los cambios aplicados en la normativa sobre las sillas y otros sistemas en los que deben viajar los pequeños, aunque también recordó que su seguridad depende del conductor y, por tanto es su responsabilidad que los elementos de sujeción sean los idóneos para evitar incidentes graves. Durante la conferencia, los padres pudieron plantear dudas y preguntas a la ponente sobre la forma más segura de viajar con niños, los diferentes sistemas de retención que deben emplearse en función de la edad o el peso de los niños o sobre su correcta instalación en vehículos. A pesar de que la campaña desarrollada en Toro tenía un carácter informativo y su objetivo prioritario era sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de conocer cómo deben instalar correctamente los sistemas de retención infantil, la Policía Local tiene previsto llevar a cabo otras acciones, con el fin de comprobar que los toresanos que viajan con niños cumplen la normativa y, en el caso de que no la acaten, serán sancionados.