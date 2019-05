"El Ayuntamiento está preparado para apoyar el proyecto de Monte la Reina"

Tomás del Bien Sánchez aspira a revalidar la Alcaldía de Toro en las elecciones municipales que se celebrarán el domingo. Casado y padre de dos niñas, Del Bien es Licenciado en Historia del Arte y Gestor del Patrimonio. En los próximos cuatro años espera culminar proyectos que no ha podido materializar en su primer mandato, por la "caótica" situación económica del Ayuntamiento.

–¿Su gestión del Ayuntamiento en el último mandato, ¿es el mejor aval para que los toresanos vuelvan a respaldar su candidatura?

–El mejor aval siempre es el trabajo. Llevamos cuatro años manteniendo reuniones con las asociaciones, pisando la calle e intentando resolver los problemas de la gente.

–Sin embargo, en el vídeo de campaña del PSOE pide más tiempo a los ciudadanos para desarrollar su proyecto?

–Desde el primer momento y con total honestidad anuncié que pretendíamos desarrollar nuestro proyecto en ocho años. Conseguimos la confianza para cuatro años y ahora pedimos el voto para otros cuatro. Hay que tener en cuenta que el primer mandato ha sido muy complicado porque la situación del Ayuntamiento era extrema, estaba al borde del precipicio. Con muchísimo trabajo se ha reducido la deuda, se ha pagado a los proveedores y se han acometido reformas para embellecer edificios municipales y en instalaciones deportivas. Este trabajo nos ha retrasado a la hora de materializar proyectos de manera física y, a partir de aquí, se pondrán en marcha los que tenemos en mente.

–¿Qué proyectos de los previstos en el primer mandato no se han podido materializar?

–Algunos de estos proyectos no se han podido llevar a cabo porque, entre otros motivos, el plan de ajuste del Ayuntamiento nos ha atado de pies y manos a la hora de llevar a cabo cualquier actuación. Ante esta situación, nos hemos afanado en reducir la deuda, en que los proveedores que sirven al Ayuntamiento no tarden varios meses en cobrar o en realizar contrataciones de una forma transparente, a través de bolsas de empleo. Entre otros proyectos, nos hubiera gustado adecuar el auditorio de la iglesia de La Concepción y que se va a hacer durante el nuevo mandato, junto a una reforma integral de la plaza de Santa Marina. En la plaza de San Agustín es necesario reorganizar la zona de aparcamiento, aunque también tenemos previsto recuperar el barrio de las Cuestas que tiene una gran importancia histórica y que puede convertirse en un recurso turístico muy importante. También renovaremos el mercado de abastos, no solo su interior, sino también su entorno urbano para que sea atractivo.

–¿Cómo valora la labor de oposición realizada por el PP?

–La oposición del PP ha tenido momentos muy desafortunados porque siempre les hemos invitado al entendimiento, pero no han querido y, en algunos casos, han utilizado sus puestos en otras administraciones para seguir poniendo zancadillas a Toro.

–Durante la campaña, diferentes candidatos han calificado de excesivo el programa de eventos culturales y la falta de inversiones en otros servicios, ¿tiene previsto seguir apostando por potenciar la cultura?

–Hace cuatro años nos presentamos a las elecciones con el objetivo de revitalizar Toro, porque la ciudad estaba muerta. El tejido socio cultural de la ciudad había sido cercenado por decreto y resolución de Alcaldía. Sin embargo, la cultura propicia que la gente salga, comparta, debata o discrepe y, al final, consigue que la sociedad sea más sana, más razonable o coherente. Algunas formaciones políticas han afirmado que quieren volver a que Toro sea la ciudad tranquila de antes, pero en mi caso me tocó vivir esa situación desde el exilio para poder estudiar y, volver a Toro para ver a mi gente, era deprimente.

–Uno de sus objetivos prioritarios era convertir a Toro en un referente turístico, ¿cree que lo ha logrado?

– Toro es ya un referente turístico. Es cierto que nos ayudó mucho la exposición de Las Edades del Hombre cuando se puso la primera piedra para convertir a Toro en un referente, que no solo ofrece al turista poder visitar monumentos, sino disfrutar de una experiencia que se completa con actividades culturales, conciertos o exposiciones. En el ámbito turístico no solo se ha incrementado de 6.000 a 15.000 euros la aportación del Ayuntamiento al convenio de apertura de monumentos, ya que también se han puesto en marcha nuevos productos como rutas por edificios municipales que estaban cerrados y destrozados o por bodegas históricas. También está aportando mucho la Ruta del Vino, cuya certificación supone entrar en un club de producto gourmet de Turespaña y que Toro sea un destino internacional de preferencia.

–El posible regreso de militares a Monte la Reina, ¿ha abierto una nueva puerta a la esperanza para frenar el problema de la despoblación?

–El proyecto está sobre la mesa del despacho de la ministra de Defensa preparado para salir adelante cuando se configure el nuevo Gobierno. Lo más importante de este proyecto es que se ha conseguido desbloquear la situación de Monte la Reina y, aunque el logro es colectivo, el mérito hay que atribuírselo a un Gobierno que ha demostrado sensibilidad e interés en buscar una solución para el campamento. Nos consta que anteriores Gobiernos quisieron desbloquear la situación, pero también nos consta que dirigentes del PP se negaban a que el mérito fuera de un Gobierno del PSOE. Hablo de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Antonio Alonso que intentaron desbloquear la situación de Monte la Reina. Ahora, el mérito también corresponde a la ciudad porque se ha volcado a la hora de negarse a que el antiguo campamento fuera privatizado, aunque también han trabajado mucho nuestros parlamentarios o la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. El Ayuntamiento está preparado para, en el momento en el que el Ministerio tenga listo el proyecto, apoyarlo económicamente y buscar soluciones para que los militares puedan asentarse.

–¿Y la ciudad está preparada?

–La ciudad está preparada porque hay muchas viviendas que no se vendieron durante la burbuja inmobiliaria. Además, tenemos que ser capaces, en colaboración con la Junta de Castilla y León, de poner en marcha un programa de recuperación del casco histórico en el que hay muchas viviendas vacías y en mal estado.

–Otra iniciativa que ha reavivado la esperanza de Toro es la reapertura de las instalaciones de Pevafersa, ¿cuándo se materializará el proyecto?

–La compra de las instalaciones ya ha sido materializada y, en unas semanas o meses, comenzará a funcionar. Ahora no tenemos que tener prisa, los éxitos empresariales se consiguen con paciencia y trabajo. El Ayuntamiento se puso a disposición de la empresa desde el primer momento y también tenemos el compromiso del Gobierno y del candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Luis Tudanca, para desarrollar un boulevard industrial en la carretera de Pozoantiguo que es necesario y que conecte con la autovía a través de un segundo acceso.

–¿Cómo convencería a los indecisos para que voten a la candidatura del PSOE?

–De manera humilde y prometiendo trabajo. No puedo prometer que voy a instalar un techo retráctil en Toro para que no llueva en Semana Santa. Hay que mantener la ciudad y embellecerla, pero también hay que ser conscientes de donde vivimos y de las posibilidades que tiene Toro y, sobre todo, trabajar de forma colectiva. No se puede avanzar sin contar con la gente.