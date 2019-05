"No quiero ser alcalde para ganar un sueldo y eso me da una libertad total"

M. J. C.

Javier Gómez Valdespina, candidato de Ciudadanos Toro. M. J. C.

Javier Gómez Valdespina lidera el proyecto con el que Ciudadanos Toro tratará de arrebatar la Alcaldía al PSOE en las elecciones municipales convocadas para el domingo. Ingeniero Industrial de profesión, en la actualidad trabaja en una empresa de mantenimiento e instalaciones fotovoltaicas. A sus 40 años, ha decidido dar el paso de encabezar la lista de Ciudadanos porque, desde la honradez y humildad, quiere contribuir a mejorar la ciudad.

–En su presentación como candidato aseguró que ha aceptado liderar la lista de Ciudadanos en Toro por responsabilidad€

–No tengo ninguna pretensión de vivir de la política, pero quería colaborar en el proyecto de Ciudadanos para mejorar y ayudar a mi ciudad. Al final he tenido que dar el paso por responsabilidad, porque las cosas no se están haciendo bien y tampoco ha habido una oposición seria. Tengo una carrera profesional y me da mucho miedo dar este paso, pero en la vida también hay que ser valiente y merece la pena luchar por Toro, por la ciudad que quiero.

–La consolidación de Ciudadanos a nivel nacional, ¿puede beneficiar a su candidatura?

–Ciudadanos ha venido para quedarse, no es algo coyuntural. Tenemos la esperanza de que los vecinos de Toro nos den su confianza como en las elecciones generales, en las que obtuvimos casi mil votos. Queremos ser optimistas, pero también prudentes y humildes, porque sabemos de dónde venimos y aunque no tenemos representación en el Ayuntamiento somos optimistas y vamos a trabajar para conseguirlo.

–Ciudadanos se ha postulado como la opción del "cambio sensato", ¿por dónde hay que empezar ese cambio?

–Tenemos que ser buenas personas, honestas y honradas. A partir de ahí, nos podemos equivocar en una decisión, pero sin mala fe. Hablamos de un cambio sensato porque no nos planteamos hacer una revolución total, sino una revolución coherente y las cosas que funcionen se van a mantener y las que están mal las cambiaremos, pero siempre mirando por Toro y por la mejora de la vida de los toresanos. Prometemos trabajo y honradez, ese es el cambio sensato.

–Si Ciudadanos tiene la llave para formar gobierno, ¿estaría dispuesto a pactar?

–No nos planteamos llegar a ningún pacto. No quiero ser alcalde para ganar un sueldo, ni es una forma de autoempleo y eso me da una libertad absoluta y total. Lo único que pretendo es mejorar la gestión del Ayuntamiento y mejorar Toro.

–Ha calificado de excesiva la programación cultural, ¿hay que distribuir de otra forma los recursos públicos?

–En Toro tiene que haber algo más que cultura o conciertos. El PSOE presume de su gestión y de que ha reducido la deuda, pero no dice toda la verdad. El Ayuntamiento está ingresando cerca de 700.000 euros más por el IBI y, aunque tiene más recursos, no ha realizado ninguna obra de calado. En cuatro años se ha arreglado una calle, la de San Lorenzo, pero la obra ha sido sufragada con el dinero que cada año debe aportar Acciona por la renovación del saneamiento. Ahora, para terminar la calle hay que levantar todo el cemento y adoquinarla. En su programa el PSOE también se comprometía a arreglar la iglesia de La Concepción, pero no ha hecho nada, al igual que en el mercado de abastos, que está abandonado.

–¿Qué problema de la ciudad le preocupa más?

–Los ciudadanos tienen la misma percepción que yo, que en Toro solo ha habido fiestas. Creo que tiene que haber un equilibrio, porque el deterioro de la ciudad es evidente. Toro está a oscuras, los comercios cerrados, no hay empleo y cada vez menos población. Lo primero que hay que hacer es crear empleo, mimar a emLos ciudadanos tienen la misma percepción que yo, que en Toro solo ha habido fiestas Es vital arreglar las rotondas de acceso a Toro y conseguir el segundo acceso desde la autovía presas y a emprendedores o facilitar los trámites para que generen puestos de trabajo. Hay que fomentar el turismo, pero en Toro también tiene que existir un tejido industrial porque, de lo contrario, no tiene futuro.

–¿Qué proyectos destaca de su programa?

–Es vital arreglar las rotondas de acceso a Toro, porque las que hay ahora son muy peligrosas y demuestran la pasividad del equipo de Gobierno. Hay que trabajar para conseguir el segundo acceso desde la autovía ahora que se van a reabrir las antiguas instalaciones de Pevafersa y hay que mejorar el turismo pero con un equilibrio porque, por ejemplo, se ha potenciado la Colegiata, pero en detrimento de otros recursos como el monasterio del Sancti Spíritus. Aunque es difícil, hay que intentar eliminar las barreras arquitectónicas de edificios municipales y es muy importante reducir la presión fiscal porque ahora se están recaudando casi 700.000 euros más por el IBI y el Ayuntamiento puede rebajar el tipo impositivo. También hay que potenciar la Escuela de Música.

–¿Cómo convencería a los indecisos para que el domingo voten a Ciudadanos?

–Que vayan a votar con el sentido común y no con el corazón. Que no se dejen engañar y que se den una vuelta por Toro, porque da mucha pena cómo está.