"Es fundamental asentar empresas en Toro que produzcan riqueza y empleo"

Hace 15 años decidió afilarse al PP, partido con el que se identifica por su ideología política. A sus 45 años, Raúl Martínez Martín, aspira a recuperar la Alcaldía de Toro para el PP en las elecciones municipales que se celebrarán el domingo. Casado y padre de una niña, el candidato popular trabaja en una empresa de distribución de gasóleo, profesión que compagina que sus grandes aficiones: los coches, el deporte y la tauromaquia.

–¿Por qué acepta el reto que le propone el PP de ser el candidato a la Alcaldía de Toro?

–En primer lugar, porque estoy en un buen momento personal y porque siempre he tenido inquietudes sociales. Creo que ha llegado el momento de aportar mis conocimientos y los de las personas que integran el equipo que hemos formado para ayudar a nuestra ciudad, porque creo que le hace falta realmente.

–¿El PP de Toro necesitaba una renovación?

–La sociedad estaba demandando una regeneración en general, no solo en el PP sino en todos los partidos. En el caso de mi partido, la voz más sabia es la del pueblo y he querido hacer caso a lo que me comentaban mis vecinos.

–La situación actual del PP a nivel nacional, ¿puede perjudicar a su candidatura?

–Las elecciones generales son distintas a las municipales. En las ciudades y los pueblos pequeños se vota más a la persona.

–¿Teme que el domingo Ciudadanos pueda superar al PP en número de votos?

–No he contemplado esa posibilidad. Representamos al PP, el partido más importante que hay en España a nivel de afiliados y el equipo que hemos formado en Toro sale a ganar las elecciones.

–¿Está dispuesto a pactar con otros partidos si fuera necesario para llegar a la Alcaldía?

–Esa posibilidad tampoco la contemplamos porque, reitero, salimos a ganar.

–¿Cómo valora la gestión del PSOE en el último mandato?

–Su gestión ha sido nefasta. En una ciudad que pretende vivir del turismo lo más importante es la imagen y Toro está abandonado completamente. La ciudad no solo debería estar limpia sino impoluta, porque es lo primero que entra por los ojos a los visitantes. Además, en Toro no se han llevado a cabo reformas, no se han pavimentado calles y no se han arreglado aceras. Tampoco se han ofrecido facilidades para el asentamiento de empresas y es algo que nos preocupa, porque si llegan nuevas empresas se generará más empleo y los jóvenes tendrán la oportunidad de decidir si se quieren quedar a vivir en Toro o no.

–¿Y la labor de oposición de sus compañeros populares?

–Han trabajado mucho y muy duro, en un ambiente muy hostil. Se han dejado la piel en muchos momentos e incluso han recibido amenazas y eso no se puede consentir. No obstante, han apoyado aquellos proyectos que eran buenos para Toro y nosotros también queremos colaborar.

–En su presentación como candidato aseguró que quiere materializar un cambio real en Toro, ¿cuál es el primer paso que hay que dar?

–Es fundamental buscar y asentar empresas en Toro que produzcan riqueza y empleo. Hemos entablado contactos con empresas para que se puedan implantar en la ciudad y desde el Ayuntamiento se facilitaría suelo industrial y se agilizarían los trámites burocráticos, porque no podemos dejar pasar la oportunidad de que una empresa, por pequeña que sea, se vaya a otra ciudad por la burocracia.

–Para conseguir este objetivo propone un sistema de licencias exprés...

–Es muy importante que cuando un emprendedor decida dar el paso sus intenciones no sean frenadas por temas burocráticos. Tenemos que ayudar a todas las empresas desde el primer minuto.

–En campaña ha criticado el cierre de la piscina climatizada, ¿ si es elegido alcalde reabrirá este servicio?

–La piscina climatizada es un servicio público y, como tal, no tiene que ser rentable. De hecho, el Teatro Latorre acumula más déficit que la piscina y la Escuela de Música casi el doble, pero no por este motivo se tienen que cerrar servicios. Además, la piscina climatizada tiene un gran valor tanto social, como deportivo o sanitario y por eso, para nosotros, volver a abrir este servicio es una prioridad.

–El PSOE ha asegurado que ha reducido la deuda en casi seis millones de euros, ¿cómo valora este dato?

–La gestión económica de un Ayuntamiento funciona igual que una hipoteca. En un ejercicio los préstamos se van amortizando por si solos y, si a esto añadimos la subida del IBI y la falta de inversiones en la ciudad, evidentemente el gasto es menor.

–Usted ha criticado que los dos proyectos más importantes del mandato, la rehabilitación del puente de piedra y Las Edades del Hombre, fueron heredados por el PSOE del anterior equipo de gobierno del PP...

–Efectivamente. En el caso de Las Edades del Hombre fue un revulsivo importante, pero en Toro no tuvo la repercusión que ha tenido en otras ciudades. Las partidas que llegaron se destinaron a festejos y cultura, cuando en el resto de sedes se invirtieron en una transformación importante de las ciudades.

–Uno de los principales problemas de Toro es la despoblación, ¿cree que el regreso de militares de Monte la Reina puede ser un revulsivo?

–Para Toro es importantísimo que puedan llegar uno o dos batallones de militares porque permitirían reactivar la ciudad a todos los niveles. Desde el PP apoyaremos el proyecto de Monte la Reina, estemos en el Gobierno o en la oposición.

–El aumento de la población conllevaría una mayor demanda de servicios como la sanidad y en Toro sería necesario resolver el problema del pediatra, ¿cómo se puede solventar?

–De nada sirve ponerte delante de una pancarta y dar voces, de esta manera solo se consigue hacer visible el problema. Para resolverlo hay que ir a las administraciones competentes. Desde el PP nos comprometemos a hacer las gestiones necesarias para garantizar la asistencia sanitaria.

–¿Cómo intentaría convencer a los toresanos indecisos para que el domingo voten al PP?

–Les diría que vamos a trabajar por y para nuestra ciudad de forma desinteresada y que vamos a intentar atraer a nuevas empresas para generar riqueza y empleo.