Dolores Carreras Luis aspira a convertirse en la primera alcaldesa de Toro. A sus 55 años, la candidata de Podemos a la Alcaldía de Toro se compromete a trabajar por la gente y, sobre todo, a generar empleo con nuevas fórmulas como la creación de cooperativas para que los jóvenes no tengan que abandonar su ciudad.

– ¿Por qué decide dar un paso al frente y liderar la candidatura de Podemos Toro?

–Porque son muchos años ya de alternancia entre PSOE y PP y de hombres al frente de la Alcaldía, nunca una mujer ha sido elegida alcaldesa. Creo que ha llegado la hora de que en el Ayuntamiento entren otros partidos para, entre todos, levantar Toro.

– ¿Cree que la situación actual de su partido puede perjudicar a su candidatura?

–La verdad es que nos han intentado perjudicar desde muchos ámbitos. Un ejemplo es el tema de las "cloacas", durante cuatro años se han vertido mentiras sobre Podemos que nadie ha desmentido. Creo en el proyecto de Podemos porque pone a la gente por delante. Para Podemos la gente siempre será lo primero en las actuaciones políticas.

– ¿Cómo valora la gestión del PSOE en el Ayuntamiento?

–Se han hecho cosas buenas, pero después de hablar con los ciudadanos, muchos se quejan de que las concesiones se dan siempre a los mismos, de que no hay transparencia y de que no se enteran sobre cómo se toman las decisiones. Un ejemplo claro es el "Plan B" para los jóvenes, que me parece una gran idea, pero no sabemos cómo se está haciendo, qué gastos tiene o qué empresa lo está gestionando.

– ¿Y la labor de oposición del PP?

–Los concejales del PP han estado desaparecidos en combate. La oposición ha sido terrible.

– Si fuera necesario el apoyo de Podemos para gobernar, ¿su formación pactaría con otros partidos?

–Quizá llegar a pactos no, pero sí estamos dispuestos a brindar apoyos puntuales a propuestas que sean buenas para Toro. Personalmente no me fío de determinados partidos.

– ¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

–La más importante es crear empleo, es fundamental porque si la gente tiene trabajo, el resto viene rodado. Las medidas que se han tomado en Toro en estos años se basan en sentarse a esperar a que vengan industrias, aunque luego funcionan con empresas de trabajo temporal, y así nos va. Hemos estudiado unos proyectos de Europa sobre cooperativismo para zonas despobladas que pueden ser muy interesantes. Debemos ofrecer a los jóvenes la posibilidad de crear cooperativas y tendrían el apoyo del Ayuntamiento que también ofrecería suelo público y esto permitiría que se pudieran quedar en Toro.

– La posible implantación de macrogranjas, ¿es un tema que preocupa a Podemos?

–Es un tema peligroso y me invita a pensar que la "España vaciada" es una cuestión en la que confluyen muchos intereses. En la comarca hay proyectos para Toro o Pozoantiguo y desconfiamos por antecedentes en otras zonas, ya que hay mucho oscurantismo. No debemos descuidarnos para parar su instalación.

– Durante la campaña también ha aludido a otras promesas del PSOE como la revisión del contrato del agua?

–El PSOE nos ha decepcionado en este tema porque llegó a recoger firmas y anunció que presentaría denuncias en el juzgado, pero desde que accedió a la Alcaldía no hemos vuelto a saber nada. Por los informes que tenemos, es verdad que costaría mucho remunicipalizar el servicio, pero no es imposible. Para Podemos, sería necesario revisar el contrato porque, entre otras cosas, el recibo del agua en Toro es uno de los más caros de España.