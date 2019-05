Del Bien afirma que el sondeo "demuestra que Toro ha cambiado su rumbo"

La encuesta electoral publicada ayer por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA calienta la última semana de campaña en las sedes de los cuatro partidos que compiten por la Alcaldía de Toro. Donde más motivos había para alegrarse era en el PSOE, ya que el sondeo pronostica que revalidarán su mayoría absoluta en la ciudad con más del 60% de los votos y que un 77% de los encuestados valoran positivamente la gestión del Ayuntamiento, con una nota media de 6,44. El alcalde y candidato socialista, Tomás del Bien, afirmaba ayer preguntado por este diario que "esta encuesta atisba al menos que la gente está satisfecha con el esfuerzo enorme que se ha hecho" en la ciudad, no sin reconocer que "puede haber gente a la que hayamos podido decepcionar porque el tiempo es limitado y el problema que tenía la ciudad era muy gordo, pero se ha trabajado a toda velocidad y se ha llegado hasta donde se ha podido".

Por eso, para Del Bien la encuesta de este diario "demuestra que Toro ha cambiado 180 grados su rumbo, y nos anima, pero sobre todo nos dice que tenemos que seguir trabajando, que todavía hay un porcentaje de toresanos a los que no hemos llegado y tenemos que trabajar para llegar también a ellos estos días y hacerles ver que votar al PSOE en Toro es sinónimo de futuro y de compromiso".

Cierta alegría mostraba también el alcaldable de Ciudadanos, Javier Gómez, ya que el sondeo pronostica que su partido entrará por primera vez en el Ayuntamiento de Toro, con dos concejales. Gómez afirmaba ayer que "esto demuestra que ya cuentan con Ciudadanos, que este proyecto es una realidad y no una promesa, pero a una encuesta hay que darle el valor que tiene" y por eso matizaba a la salida de un mitin de Francisco Igea el candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Castilla y León- en Valladolid que "no podemos dar por hecho ese resultado, ni tampoco resignarnos a tener solo dos concejales, tenemos que seguir trabajando con humildad y esfuerzo hasta el 26 de mayo" y afirmaba que en su candidatura "sí estamos contentos pero no por esta encuesta, estamos contentos por lo que notamos en la calle, por lo que nos transmite la gente, porque sabemos que hay muchos toresanos ilusionados con el proyecto de Ciudadanos".

La encuesta de La Opinión no traía noticias tan buenas para el PP de Toro, al pronosticar que el día 26 perderá un concejal más y cerca de una tercera parte del porcentaje de voto que obtuvo en 2015. El resultado no desanimaba sin embargo a su candidato, Raúl Martínez, que recordaba que "aún queda una semana por delante para la encuesta que de verdad vale, que es la de las urnas" y se mostraba decidido a "trabajar aún más para llegar a más ciudadanos y conseguir que cale el mensaje del Partido Popular".

Por su parte la candidata de Podemos, Loli Carreras, invitaba a los toresanos a no fiar su voto al resultado de "una encuesta que tiene una muestra muy modesta, de 245 entrevistas, que son muy pocas para un municipio con más de 8.000 votantes". Carreras aseguraba que en su equipo seguirán "trabajando esta semana como lo venimos haciendo hasta ahora para convencer a los toresanos de que otro modelo de gestión es posible".

La encuesta publicada ayer por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA está elaborada por la empresa demoscópica de origen francés IPSOS, la misma que en 2015 pronosticó la victoria socialista en Toro en otro sondeo publicado en este mismo diario con un número de entrevistas ligeramente inferior a las que se han llevado a cabo en 2019. La realización de 245 entrevistas telefónicas supone consultar al 3,39% de la población llamadas a las urnas. El último "macrobarómetro" del CIS para las elecciones generales realizó 16.460 entrevistas en todo el país, lo que supone algo menos del 0,05% de los españoles con derecho a voto.