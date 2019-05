El PP cuestiona la ausencia de inversiones del PSOE para rehabilitar Monte la Reina

M. J. C.

El PP criticó ayer que el PSOE no haya habilitado este año ninguna partida para recuperar Monte la Reina y facilitar el regreso de militares, cuando la inversión necesaria para materializar el proyecto asciende a 103 millones de euros. El PP, que ayer presentó a sus candidatos a la Alcaldía en los 24 municipios del partido judicial, exigió también al alcalde de la ciudad y candidato socialista, Tomás del Bien, que explique las medidas que tiene previsto impulsar para que los militares que puedan regresar al antiguo campamento fijen su residencia en Toro y no elijan otros lugares para vivir como Zamora o Valladolid, aunque también puso en duda su participación activa en el proyecto, después de que no fuera invitado a asistir a una reunión sobre Monte la Reina con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El futuro de Monte la Reina fue uno de los asuntos a los que aludió el diputado y aspirante a la Alcaldía de Morales de Toro, José Luis Prieto, durante la presentación de los 24 candidatos populares en el partido judicial, en el que el 40% de las listas presentadas están avaladas por las siglas del PP. Prieto también resaltó que las candidaturas populares en la zona han sido renovadas en un 46% y que siete mujeres encabezan las listas en otros tantos municipios, lo que demuestra que el PP "tiene banquillo", con el que intentará mejorar los resultados obtenidos en las elecciones celebradas en 2015.

Por otra parte, Prieto remarcó que el PSOE supone una "amenaza" para el medio rural y que el PP es la fuerza política que puede resolver los problemas de los ciudadanos que residen en comarcas como Toro, ya que no se limita a "ponerse detrás de una pancarta" para exigir a otras instituciones que atiendan las necesidades de sus vecinos. Prieto cerró su alocución pidiendo a los candidatos "trabajo, generosidad y unidad", factores que "han hecho grande al PP". En este acto, el candidato a la Alcaldía de Toro, Raúl Martínez, esbozó algunas de las líneas de trabajo con las que, si es elegido, intentará "recuperar la ciudad tranquila que teníamos hace unos años". En este punto, criticó la falta de previsión del equipo de Gobierno a la hora de incorporar a nuevos agentes a la Policía Local, situación que ha derivado en "más robos" y más inseguridad en las calles o a que sus instalaciones estén cerradas durante buena parte del día. Martínez también criticó el cierre de la piscina climatizada por, como ha asegurado el PSOE, su "falta de rentabilidad" para, a continuación, plantear que si todos los servicios que son deficitarios en la ciudad deben suprimirse. En este punto abogó por optimizar los recursos de servicios como el de limpieza viaria para que Toro "sea una ciudad limpia" e incidió en la necesidad de adoptar medidas para frenar la sangría poblacional y ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes que les permitan vivir en la ciudad.

Se comprometió el candidato popular a resolver los problemas de la consulta de pediatría del centro de salud para garantizar la asistencia de los niños, a la vez que reprochó la "falta de continuidad" de las manifestaciones celebradas en la ciudad para reclamar una solución a la ausencia del especialista y que deberían haber dado sus frutos con "otras gestiones en los despachos". Tras presentar a los candidatos que se han sumado a su proyecto, Martínez anunció que su objetivo durante la campaña será dar a conocer sus propuestas para ganar las elecciones, sin recurrir a "guerras" dialécticas que otros aspirantes libran en las redes sociales. Cerró el acto el presidente provincial del PP, José María Barrios, quien animó a los aspirantes a dar a conocer un "proyecto ilusionante" con el que los populares tratarán de gobernar en los 24 municipios de la zona. Por último, reconoció que el PP atraviesa momentos complicados, por lo que realizó un llamamiento a la unidad para superarlos.