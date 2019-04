Ciudadanos reclama que la reapertura de Monte la Reina se consiga desde la unidad

M. J. C.

José Antonio Bartolomé (izquierda) y Javier Gómez intercambian impresiones junto al Alcázar de Toro. M. J. C.

Ciudadanos realizó ayer un llamamiento a la unidad de todos los partidos políticos para que el proyecto de reapertura de Monte la Reina y el regreso de militares al recinto se conviertan en un proyecto común, por su importancia para el desarrollo de Toro y de la provincia. El candidato al Congreso de la formación, José Antonio Bartolomé, resaltó que el proyecto de reapertura de las instalaciones militares supondría la "aportación más importante de personas que recibiría la provincia en muchos años", lo que contribuiría a luchar contra problemas como la despoblación.

Al asentamiento de población, habría que sumar la importante actividad económica que se crearía en torno a Monte la Reina y que, no tendría solamente una incidencia positiva en Toro, sino que beneficiaría a toda la provincia. Por estos motivos, para Bartolomé, el proyecto de reapertura del antiguo campamento militar no debe convertirse en "el patrimonio de ningún partido político" y, por lo tanto, no debe depender del partido que, tras la celebración de las elecciones generales del domingo, gobierne el país. En la misma línea, el candidato a la Alcaldía de Toro, Javier Gómez, reiteró que ningún partido debe "abanderar" el proyecto, sino que abogó por trabajar de forma conjunta para favorecer la reapertura de Monte la Reina. "Es un proyecto muy importante para Toro y la provincia y nos jugamos mucho", subrayó Gómez.