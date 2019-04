Regantes del canal Toro-Zamora exigen a la CHD que eleve la aportación de agua

La Comunidad de Regantes del canal Toro-Zamora, presidida por Pedro Pablo Ballesteros, insistirá en su petición ante los responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero de una mayor aportación de agua para garantizar el riego a los cultivos y plantaciones.

Sostiene Pablo Ballesteros que 4.000 metros cúbicos por hectárea es una cuantía insuficiente "y pedimos como mínimo 6.000". Está convencido, además, de que "si se hacen las cosas un poco mejor se puede llegar a los 6.000". Resalta que "no podemos sacrificarnos más porque tenemos mucha carga económica encima" y, en su criterio, "no perjudicando al caudal ecológico", establecido para el mantenimiento del hábitat y vida de los ríos, "todo el agua que pase por encima puede ser aprovechado por el regadío". Subraya que "no somos depredadores del agua" y pone de relieve Ballesteros que "los agricultores cultivamos productos para la alimentación y muchos de la máxima calidad".

El presidente del canal Toro-Zamora ya tuvo ocasión de transmitir el pasado viernes a la Comisión de Desembalses "la inquietud" de los agricultores y se mantiene en su posición de que la Confederación Hidrográfica practica una actitud "muy conservadora".

Incide en la exigencia de incrementar la aportación de agua por hectárea para esta campaña, pero asegura que debiera ser ya una cuestión determinada en el sistema bajo Duero. Para Pedro Pablo existe "falta de regulación" y apunta que "no puede ser que un sistema que lleva constituido igual de 50 o 60 años, cada año se riega peor a pesar de que nos hemos modernizado en torno al 75 % de hectáreas".

Reitera en el esfuerzo hecho por los comuneros para ponerse al día y seguir firmes en el sector. "Nos hemos modernizado y cada año tenemos menos dotación de agua lo que hace inviables las explotaciones". Hizo alusión a la reunión mantenida ayer en Feduero donde representantes de las comunidades de regadío del sistema Pisuerga Bajo Duero ponían de manifiesto que "es la ruina y pueden desaparecer agricultores porque es una actividad antirrentable".

Considera que "los canales modernizados van a ser capaces de gestionar pero lo tendrán difícil y puede que no culminen la campaña entera los no modernizados".

Por lo que respecta a la precipitaciones caídas en las últimas fechas, el presidente del canal Toro-Zamora las da por "bienvenidas, aunque todos sabemos que son por desgracia muy escasas, pero alivian al menos los niveles de los pantanos"

Para hoy, anunció, está prevista en Valladolid una reunión de responsables de las comunidades de regantes del sistema Bajo Duero para avanzar la constitución de la Central de Usuarios que considera "fundamental para hacer más presión a la Confederación Hidrográfica y para intentar que el recurso del agua se reparta de una forma mejor entre los regantes". Defiende que la Central de Usuarios "sería beneficiosa para todos".