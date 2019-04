Crescencio Álvarez Vinagre, elegido presidente de Jesús Nazareno y Ánimas

Crescencio Álvarez Vinagre asumirá el 7 de mayo la presidencia de la Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro en sucesión de José Manuel de la Fuente, que el próximo Viernes Santo se despedirá de la directiva después de diez años al frente de la misma. La candidatura liderada por Álvarez Vinagre fue la única que se ofreció para liderar la cofradía en esta nueva etapa y recibió el apoyo de más del 90% de los hermanos que asistieron a la asamblea celebrada en la mañana de ayer.

La reunión también sirvió para aprobar las cuentas de la cofradía y de la coronación de la Virgen de la Soledad, perfilar las normas de los cargadores, para lo cual se entregó una copia del borrador a todos los hermanos, y lo más importante, para aprobar el nombramiento a las madres clarisas de Toro como "hermanas de honor" de la Cofradía. Las monjas, que abandonarán la ciudad este año, recibirán un sentido homenaje de todos los hermanos de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla en la procesión de Viernes Santo, cuando todos los pasos se giren hacia las rejas de su convento para que puedan contemplarlos, algo que normalmente solo hace el Ecce Hommo, porque fue cedido a la hermandad por las clarisas, y que este año se hará con todos los grupos escultóricos. La idea del nombramiento partió precisamente de los cargadores de este paso, y recibió la aprobación unánime de la asamblea de cofrades.

Ahora queda ultimar algunos preparativos para la procesión del Viernes Santo, la última de José Manuel de la Fuente como presidente. El que dirigiera la Cofradía de Jesús Nazareno durante toda una década quiere "dar las gracias y pedir perdón a la vez" a su familia: "A mi madre que en la sombra ha sido la costurera de la cofradía, siempre diligente, perdón por restarte tanto tiempo y por aguantarme cada Semana Santa. A mi hija, por restarle tanta atención y por haber crecido entre estas piedras, sentada a los pies de Jesús o de la Verónica. A mi hermano y a mi padre que me han apoyado tanto y asamblea tras asamblea han ido firmes y callados" y también "dar las gracias a todos y cada uno de los colaboradores que están aquí todos los días al pie del cañón, no solo en Semana Santa, que igual barren, que cogen peso, que limpian, que desmontan un paso, carteles o vallas. Cualquier cosa les viene bien porque trabajan para su cofradía".

Añade el todavía presidente las gracias "a todos los que no han hecho más que protestar y poner criticas porque también me han hecho crecer a mi como persona, y creo que también a la cofradía, aunque ellos solo pretendieron servirse de la cofradía para sus logros personales o familiares", y las gracias "a todas las instituciones de la ciudad: Ayuntamiento, Diputación, Policía, Protección Civil o Cruz Roja, por todo su apoyo".

De la Fuente no quiere dejar pasar la oportunidad de recordar la ayuda de la Junta Pro Semana Santa, y de su presidente, Ángel García. por su dedicación, su amistad y su esfuerzo, y al actual presidente Paco Iglesias, gracias por vuestros desvelos y por barrer siempre para casa", o a las Damas de la Virgen de la Soledad, "a Canto Marcos, que estaba cuando llegamos ya, a Flor Fernández, que actualmente cogió el cargo, y gracias especialmente a Carmen por ser amiga, compañera y sobre todo por hacerlo todo fluido y glorioso para nuestra querida Virgen".

Por otro lado, José Manuel de la Fuente ha reparado en "todos los componentes de la junta directiva que han sido conmigo uña y carne y que desde el primer momento supieron entenderme y empatizaron conmigo. En especial Roberto Castaño que fue capellán durante todo mi mandato" y también "en especial, aunque no sean de la junta, en Carlos Fernández y Julián Redondo, ellos me aguantan cada Semana Santa, me han visto llorar, reír y emocionarme y comparten conmigo todos los días del año porque son mis mejores amigos", además de en "mis dos bastiones que me sostienen y animan, entre los tres somos uno solo, Ramón Gómez de Córdoba y mi amigo Juan Carlos Torrecilla, secretario y tesorero de la cofradía, que han sido mis hermanos y mi apoyo incondicional".

Por último, el presidente saliente da las gracias "a todos los hermanos de la cofradía, les pido disculpas si en alguna vez metí la pata o pegué una mala contestación, y les juro que fue sin pretenderlo, porque solo me ha movido el cariño y el amor que le tengo a esta cofradía".