Agricultores critican la venta de semillas de remolacha que no conllevan ayudas

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) criticó ayer que Azucarera está vendiendo variedades de semilla de remolacha que no tienen derecho a una ayuda asociada, al no cumplir los requisitos exigidos porque no están incluidas en las tablas proporcionadas por el FEGA y en los registros autorizados. La organización agraria aseguró que, con la venta de estas semillas, la industria está ocasionando un importante perjuicio al remolachero que no podrá percibir la citada ayuda.

A juicio de UCCL resulta "sorprendente" que la industria azucarera no potencie entre los agricultores la utilización de las variedades de semillas recomendadas por la Asociación de Investigación para la mejora del cultivo de la remolacha. Ante esta situación, la organización agraria criticó la actitud de la industria porque no contribuye ni a potenciar el sector ni a ayudar a los cultivadores, "sino que más bien trata de ir poniendo palos en las ruedas día tras día".