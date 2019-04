El PSOE integra a ocho nuevos candidatos en la lista encabezada por Tomás del Bien

M. J. C.

Del Bien (quinto por la derecha) junto a la mayoría de los candidatos del PSOE a las elecciones. M. J. C.

El PSOE aprobó ayer la lista de candidatos con la que concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo y que volverá a liderar Tomás del Bien, con el objetivo de revalidar la Alcaldía de Toro y de incrementar el número de concejales en la nueva Corporación Municipal que resulte elegida en las urnas. Ocho nuevos candidatos, respecto a los comicios del 2015, han sido integrados en una lista de la que no formarán parte, por motivos personales y laborales, tres concejales del actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento toresano: Juan Antonio Rodríguez, Javier Vega y Samuel Bonis, ediles de Fiestas, Deportes y Limpieza, entre otras áreas, respectivamente.

La candidatura socialista a los comicios del 26 de mayo la encabeza Tomás del Bien, actual alcalde de Toro, y en el segundo puesto repite Pilar Ruiz, mientras que al tercer lugar asciende Roberto Asensio. La actual concejala de Obras, Ruth Martín, repite en el cuarto puesto, mientras que al quinto regresa un ex edil socialista en anteriores mandatos, José Luis Martín Arroyo y Ángeles Medina ocupará, al igual que en 2015, el sexto. Uno de los nuevos candidatos del PSOE, Gabriel Álvarez, entra a formar parte de la lista en séptimo lugar y el octavo ha sido adjudicado a la concejala Sara Pérez. Elías Vergel y Loren Prieto debutarán como integrantes de la candidatura socialista en los puestos 9 y 10, mientras que el siguiente lo ocupa Carlos Rodríguez. Cierran la candidatura del PSOE de Toro otras dos nuevas incorporaciones, Irene Alfageme e Ignacio Mateos, mientras que los puestos de suplentes los ocupan Soraya Solís, Santiago Marcos y Palmira Manuel.

Tras la presentación de la lista, Del Bien definió la candidatura como "completa" y ajustada a las "normas" fijadas por el PSOE, en alusión a la paridad entre hombres y mujeres, a la vez que resaltó que los aspirantes "están preparados y capacitados", además de representar a todos los sectores de la población, a ciudadanos de diferentes edades y a "todos los ámbitos de gestión".

Con la nueva candidatura, como reconoció Del Bien, el PSOE aspira no solo a revalidar la Alcaldía de Toro, obtenida en 2015 y que arrebató al PP después de 16 años de gestión, sino a incrementar el número de concejales socialistas en la nueva Corporación Municipal y que, en la actualidad, es de nueve. Por último, del Bien agradeció públicamente el esfuerzo de los tres concejales salientes que han decidido no formar parte del nuevo proyecto del PSOE, con los que "la ciudad está en deuda por el trabajo realizado en los últimos cuatro años". No obstante, el líder socialista reconoció que todos los concejales del equipo de Gobierno con los que ha trabajado codo con codo durante el presente mandato "han dado un ejemplo de compromiso y de superación, ante circunstancias que eran muy adversas".