Matías Marqués aúna tauromaquia y vino en una exposición pictórica

Toro inaugurará mañana una exposición pictórica que mostrará ocho cuadros del artista tordesillano Matías Marqués inspirados por la tauromaquia y el toro de lidia, una exhibición que complementarán otras obras del mismo pintor inspiradas en el otro pilar de la cultura toresana: la viña. El Alcázar es el emplazamiento elegido para ubicar la exposición, que se podrá visitar hasta el sábado siguiente, 6 de abril, en el horario habitual de apertura del castillo, de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 18 horas por la tarde, excepto el domingo que solo abre por la mañana y el lunes, que permanecerá cerrado.

La Asociación Cultural Taurina "La Verónica" organiza en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toro esta muestra que se inaugurará oficialmente mañana a las 12 horas, posteriormente, a las 13 horas "La Verónica" abrirá las puertas de su peña para todos los que quieran visitarla.

Matías Marqués nació en Tordesillas pero ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Vigo, dedicado al mundo del vino y a la pintura, logrando un merecido reconocimiento como artista tras haber expuesto por toda la geografía española y en muestras internacionales en ciudades como Lille (Francia) o Francfort (Alemania).

El toro de lidia ha sido para este pintor fuente de inspiración para una parte de su obra, en parte "bastante abstracta", gracias al "color, la viveza y la fuerza" de las corridas que el tordesillano ha sabido plasmar en el lienzo. "La tauromaquia es un arte, un arte con mucho riesgo. Es obvio que hay una belleza en las posturas, en la hermosura del toro, en el color y en el ambiente que se respira en la plaza. Que no me digan que eso no es arte. Al que no le gusten los toros, que no vaya a verlos, pero que no los quieran prohibir", declaraba ayer Marqués a este diario.