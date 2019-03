El canal Toro-Zamora advierte del riesgo de ejecutar obras en fincas con tuberías

La avería provocada en una tubería del canal Toro-Zamora por la ejecución de obras en una finca situada en Molacillos ha obligado al presidente de la comunidad de regantes, Pedro Pablo Ballesteros, a realizar un llamamiento a la prudencia para reducir riesgos y evitar accidentes de graves consecuencias. Tras la nueva avería ocasionada por una máquina en una de las tuberías que conducen el agua del canal a la zona de Molacillos, Ballesteros recordó que los estatutos de la comunidad de regantes determinan que está prohibido ejecutar obras sobre los terrenos por los que discurren tanto las canalizaciones generales como las terciarias. Aunque los citados estatutos recogen esta prohibición, el presidente de la comunidad aseguró ayer que "no se va a prohibir a nadie hacer obras", pero se va exigir a los agricultores que soliciten un permiso previo y que acudan a los técnicos del canal para recabar la información necesaria sobre el trazado de las tuberías, sencillo paso que permita evitar graves accidentes. Reiteró Ballesteros la importancia de acatar la norma porque las tuberías que conducen el agua para el riego tienen un diámetro considerable, por lo que "si están cargadas" y revientan pueden causar no solo cuantiosos daños materiales sino también personales.

Por este motivo, recordó a los agricultores que tengan previsto llevar a cabo alguna obra en sus fincas que, previamente, deben acudir a las oficinas de la comunidad de regantes para recabar información que les facilitarán los técnicos sobre los lugares exactos por los que discurren las tuberías generales y las terciarias para evitar incidentes. En este punto, Ballesteros precisó que, en las oficinas de la comunidad, los regantes pueden consultar, junto a los técnicos, los planos en los que se detallan la localización de las diferentes tuberías, así como su profundidad.

Por otra parte, recordó que en el caso de que se ocasionen averías en las tuberías por la ejecución de obras, el coste de la reparación recaerá en la propiedad, ya que la comunidad no se hará cargo, aunque el regante podrá exigir a la empresa que acometa los trabajos que lo asuma. En cuanto a la última avería ocasionada en una tubería en el municipio de Molacillos subrayó que ha afectado a parte de los regantes de la zona que, por el momento y hasta que no se subsane la rotura provocada por una máquina, no podrán utilizar la infraestructura para el riego de sus parcelas. De otro lado, Ballesteros asistirá hoy a la Junta de Explotación del Sistema Pisuerga Bajo Duero, reunión en la que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) explicará a los representantes de los regantes las previsiones para la nueva campaña que, oficialmente, comienza el 1 de abril, aunque ya se han dado los primeros riegos a determinadas parcelas cultivadas. Durante la reunión, como avanzó Ballesteros, la CHD dará a conocer la dotación de la que van a disponer las comunidades de regantes de la zona para una campaña que, en principio y si no reaparecen las lluvias, se presenta complicada por la escasez de agua almacenada en los embalses.