Toro, destino de paso

"Qué está pasando con los funcionarios habilitados nacionales en Toro". El PP lanzó ayer esta pregunta ante la "constante huida" de funcionarios en el Ayuntamiento de Toro y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un "problema endémico" que acarrea consecuencias en la gestión municipal y para el que el equipo de Gobierno socialista plantea como solución sacar las plazas en propiedad, aunque, por el momento, no ha podido convocar los procesos selectivos por el "plan de ajuste" aprobado en el mandato anterior y por la "tasa de reposición" de la plantilla. Una resolución publicada recientemente en el BOE por la que se resuelve, a nivel estatal, el concurso de provisión de puestos de trabajo reservado a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, propiciará el traslado a otros destinos de los técnicos que, en la actualidad, desempeñan las funciones de Secretaria e Interventor, mientras que la Tesorera ha pedido voluntariamente ocupar plaza en otro lugar.

Esta resolución ha obligado al equipo de Gobierno a reaccionar con celeridad y, mientras que para el puesto de técnico de Tesorería ya ha convocado el proceso para cubrir la plaza en interinidad, en el caso del Interventor ha pedido el diferimiento al Ayuntamiento al que ha sido destinado, solicitud que ya ha sido respondida afirmativamente y el técnico permanecerá en Toro, en principio, hasta septiembre. No obstante, está previsto convocar de urgencia otro proceso para ocupar su puesto, al igual que en el caso de la Secretaria que, en la actualidad, se encuentra de baja médica, por lo que, de momento, no se incorporará ni al consistorio toresano ni a su nuevo destino. Para evitar situaciones similares, que se repiten con cierta periodicidad, el equipo de Gobierno estudia como solución que las tres plazas sean ocupadas en propiedad y que Toro concurra a concursos de traslados a nivel nacional, en los que el Ayuntamiento "no ha participado nunca", reconoció la concejala de Personal, Ángeles Medina. En previsión de que esta situación volviera a producirse, el Ayuntamiento ya ha abonado las nóminas de marzo a los trabajadores y ha pagado las facturas pendientes hasta febrero por lo que, en principio, a nivel económico este "vaivén" no generará problemas. No obstante, como matizó Medina, el cambio continuo de funcionarios está provocando "importantes retrasos" en la concesión de algunas licencias de obras que, por la declaración de Toro como conjunto histórico artístico, tienen que ser aprobadas e informadas por la Secretaria.

Para el PP, las consecuencias de estas ausencias son "imprevisibles" aunque, en la actualidad, pueden generar, por ejemplo, que no se apruebe el presupuesto porque no se puedan resolver sus alegaciones o que no se puedan ejecutar las inversiones. Además, resaltó que, en la provincia "no hay ningún Ayuntamiento que tenga una situación tan precaria", de la que responsabilizó al equipo de Gobierno por no haber adoptado "ni una sola medida" para revertir el problema. Por último, advirtió de que, a la falta de funcionarios de habilitación nacional, hay que sumar otros problemas como la falta de efectivos en la Policía Local, Obras o Limpieza.