Vehículos a motor obvian la prohibición y circulan por el restaurado puente de piedra

M. J. C.

En primer plano, bolardos instalados en el acceso al puente de piedra para evitar el paso de vehículos. M. J. C.

Tan solo una semana después de que fuera inaugurada la rehabilitación del puente de piedra de Toro, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar un llamamiento al "civismo y al sentido común" tras constatar que vehículos motorizados han accedido al monumento, a pesar de que en se han instalado bolardos para impedir su paso y evitar posibles incidentes o la degradación de las obras ejecutadas en el tablero. El equipo de Gobierno ha recordado que en el acceso al puente de piedra se han instalado pivotes, con el objetivo de restringir el paso a vehículos de motor aunque, si no se respetan estos límites, el Ayuntamiento tendrá que adoptar otras medidas.

En este punto, el Gobierno local subrayó que en el puente de piedra se podrían instalar más pivotes para limitar el paso, aunque esta medida por el momento no ha sido contemplada ante la previsión de que al entorno tuvieran que acceder otro tipo de vehículos, aunque también señaló que se podrían colocar señales o carteles de prohibido el paso al monumento, pero "quizá no son demasiado compatibles estéticamente con el bonito entorno" que se puede admirar tras la ejecución de la reforma realizada en el monumento. Del mismo modo, los responsables municipales remarcaron que algunos ciudadanos podrían demandar que, en la zona, se incrementara la vigilancia o instalar cámaras de seguridad, medida que no sería necesario aplicar si "todos actuásemos con responsabilidad". En consecuencia, para el Ayuntamiento, es evidente que se pueden adoptar más medidas preventivas o de carácter sancionador para evitar el paso de vehículos al puente de piedra, pero "en este caso como en otros muchos, seguimos pensando que lo mejor siempre es el civismo y el sentido común". Además de realizar este llamamiento, el equipo de Gobierno ha anunciado que estudiará la adopción de nuevas medidas para evitar "situaciones" como la denunciada públicamente, tras detectar que un vehículo ha accedido al rehabilitado puente de piedra, pocos días después de su apertura y obviando los bolardos instalados en las entradas.