Pedro Pablo, reelegido presidente del canal Toro-Zamora, advierte de la escasez de agua

Pedro Pablo Ballesteros renovó ayer su puesto como presidente del canal Toro-Zamora tras obtener el respaldo de una mayoría aplastante de los comuneros, que le ratificaron con 598 votos, frente a los 41 obtenidos por Javier del Teso, que ni tan siquiera se votó, aunque obtuvo 41 apoyos. Se registraron cinco votos en blanco. "Siempre dije que si me proponía al cargo era para que todo el mundo tuviéramos los mismos derechos y las mismas obligaciones" expresó el comunero renovado para dirigir unas de las grandes comunidad de regantes de la provincia y de la región, con cuatro sectores regables que superan las 8.000 hectáreas.

No faltaron las quejas a Del Teso por forzar una votación que alargó el desarrollo de una Junta General donde se aprobó un presupuesto para el ejercicio 2019 por importe de 2.754.532 euros. También se dio el visto bueno el acta de la sesión anterior y a las cuentas de ingresos y gastos del año 2018, que dejaron un saldo negativo de algo más de 181.000 euros.

En el capítulo de gastos de la comunidad del regantes del canal Toro-Zamora del pasado año resaltó el destinado al pago del consumo eléctrico que rondó los 800.000 euros. Algo más de 23.000 se llevaron las telecomunicaciones, más de 20.000 los alquileres, 32.108 el mantenimiento, más de 164.000 las obras de mejora, una cuantía superior a los 44.000 los suministros, en avería la comunidad del canal gastó casi 6.000 euros y en asesorías y abogados más de 46.000 euros.

El presidente Pablo Ballesteros hizo un llamamiento a los comuneros para que "hagan las fichas de cultivo lo más pronto posible, sobre todo los que vayan a poner cultivos o tienen claro que van a poner'. Y es que recalcó que "podemos empezar a tomar los datos y, si la campaña se inicia antes del 1 de abril, por las condiciones climatológicas, se hará la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Duero para tener el agua alrededor del 15 de marzo". "En la Confederación quedó más que claro que aportando las necesidades no hay problema" insistió.

Sobre el particular, el reelegido presidente explicó que "en las reuniones que hemos tenido de la campaña de riego no ha habido nada oficial. Se habla de una votación de 3.500 o 4.000 metros cúbicos por hectárea, pero no hay nada oficial". La oficial llegará el 25 de marzo, cuando se reúna la Junta de Explotación. Insistió en señalar que "siempre pido la máxima dotación posible, y tenemos una asignación de 6.000 metros cúbicos por concesión". Incidiendo sobre la cuestión de las fichas de cultivos manifestó a la Junta General que "expreso siempre que no es una asignación suficiente, pero cuando tenemos los datos reales de la comunidad de regantes vemos que la gente no hace bien las fichas de cultivo, que no hay seriedad, ponen unas fichas y en el campo es otra". En su criterio, "podemos tener un aumento de dotación pero se me piden un número y una dotación para poderlo defender, pero si no disponga de un mapa de cultivo para demostrar las necesidades y defenderlo malamente puedo hacerlo".

Sobre el inicio de la campaña, Pedro Pablo indicó que "si todo va como desgraciadamente se pone la climatología haremos a solicitud de agua a la Confederación en esta semana que entra, para hacer limpieza de canal y empezar a cargar tuberías y, en función de las fichas de cultivos, empezar a dar el agua".

La presidencia sacó a colación la propuesta del comunero Javier del Teso que "el presidente se someta a debates públicos de toda la información de la comunidad". Al respecto, Pablo Ballesteros consideró que "el mayor debate público que de los temas que importan se da en la Junta General", y subrayó que "la obligación de cada propietario comunero es asistir a las Juntas Generales, y mi obligación es explicarlo en éstas, y así se hace". También transmitió a los presentes su posición siempre abierta a los medios de comunicación.

Pedro Pablo Ballesteros reparó ante los asistentes a la Junta General, "solo con carácter informativo", en el proyecto de la Central de Usuarios sobre el que llevan dando vueltas las comunidades Pisuerga- Bajo Duero desde el 2017, y que consiste en que todas las comunidades de regantes estén representadas en una sola. "Todas lo han visto bien y si el proyecto sale para adelante cada comunidad tiene que hacer una reunión". Entre las ventajas mencionó "un mejor acuerdo en el reparto del recurso del agua, que se está poniendo más bien escaso. Y también acceder a los datos de las tomas directas porque es necesario que todo el mundo lleve un control". La Central de Usuarios, dijo, ha trabajo en buscar el mapa exacto de las tomas de control. Y en esta ocasión la CHD está de acuerdo que se haga.

Sin entrar en mayores detalles, que nadie exigió, el presidente del canal Toro-Zamora aludió al litigio que mantiene la comunidad por los derechos mineros donde se emplaza la balsa y la nave de bombas, informando que "la vista del juicio tuvo el día 31 de enero, y puedo decir que vi muy bien la exposición que hizo el ingeniero que elegido por la comunidad de Regantes". No obstante, dejó claro que "quien tiene la palabra es la Justicia, y soy partidario de no hacer juicios paralelos y respetar los tiempos de la Justicia". Apuntó, además, que "la sentencia será firme".

También aprovechó la gran concurrencia de regantes para negar con rotundidad "validez alguna a que el canal Toro-Zamora haya firmado nada sobre un estudio de viabilidad", algo que "no se hará sin que la Junta de Gobierno lo sepa y, si es oportuno, la Junta General, que dirá sí o no". "El estudio de viabilidad es gratuito" remachó.

A preguntas de los comuneros, en el turno de ruegos y preguntas, volvió a insistir sobre "que las fichas de cultivo se hicieran con más responsabilidad, y no actuar con tanta picardía y mala fe. Estoy seguro que la dotación interna que podría asignar la comunidad sería más de 6.000 metros cúbicos". "Hay que ver el cuajo que me entra cuando un señor ha agotado la dotación el 25 de agosto y no puede regar, y veo señores que, por avaricia, se han liado a poner fincas y no llegan a gastar ni el 60% de la dotación. Es triste que unos lleguen a agotar la dotación y otros, por egoísmo, la tengan y no la consuman".

Fue una Junta General concurrida y marcada por la armonía de un aperitivo.