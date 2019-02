Agricultores alertan del riesgo de accidentes por la presencia de jabalíes en la vía del tren

La organización agraria Asaja alertó ayer sobre el riesgo que supone la creciente población de jabalíes en el término municipal de Toro, no solo por los importantes daños que están ocasionando en parcelas cultivadas, sino porque han sido avistados accediendo a las vías del tren, presencia que podría provocar accidentes. El presidente provincial de Asaja, Antonio Medina, destacó que, ante la proliferación de ejemplares de esta especie, Adif debería adoptar más medidas de protección de la línea férrea para evitar el paso de los animales a la vía, ya que suponen un importante riesgo ante el paso de los trenes.

A modo de ejemplo, destacó que esta situación afecta a algunos pagos de Toro como "La Coscojosa", en el que los jabalíes acceden a la vía a través de los agujeros creados bajo el cercado de protección de la línea por los conejos que, junto a la plataforma ferroviaria, han encontrado el hábitat perfecto para crear sus madrigueras. Por este motivo, a juicio de Medina, además de ampliar el vallado de protección que Adif tiene previsto instalar junto a varias líneas férreas para evitar el paso de los conejos de monte, también debería llevar a cabo más trabajos de mantenimiento del cercado existente, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar el libre acceso de animales como los jabalíes. En este punto, el presidente provincial de Asaja solicitó a Adif que "se tome en serio" esta advertencia y que acometa un correcto mantenimiento del cercado de protección con el fin de evitar posibles incidentes que, en este caso, pueden llegar a provocar los jabalíes.

Al margen de esta llamada de atención, Medina también advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas para controlar la población de jabalíes que, en municipios como Toro, "es muy numerosa" y cuya presencia se extiende a diferentes pagos, a zonas de alamedas o a parajes tan extensos como Monte la Reina.

En este punto reconoció que, aunque la sociedad de cazadores impulsa diferentes medidas para el control poblacional de jabalíes, no son suficientes para limitar su presencia en la zona. En la actualidad, según los datos que baraja Medina, en España existen alrededor de dos millones de jabalíes que, por norma general, suelen parir entre 10 y 15 crías, por lo que si, de manera urgente, no se adoptan medidas de control, los agricultores no podrán soportar los daños que esta especie ocasiona en sus parcelas cultivadas. Este problema, como subrayó, también afecta al término municipal de Toro, en el que los jabalíes ya están ocasionado cuantiosas pérdidas en terrenos de cultivo, aunque muchos agricultores deciden no reclamar los daños y afrontan el coste. A las pérdidas generadas por los jabalíes hay que sumar las que provocan otras especies como los conejos de monte que, en municipios como Toro o Morales, han encontrado el hábitat idóneo para crear sus madrigueras junto a la plataforma ferroviaria o en los taludes de las autovías, al tratarse de zonas en las que está prohibida su captura.