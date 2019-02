Ballesteros señala que las acusaciones de Del Teso solo pretenden "enredar"

La carrera por la presidencia del canal Toro-Zamora ha comenzado con fuerza después de que el aspirante Javier Lucas del Teso, regante con más de tres décadas de antigüedad en la comunidad, presentara su candidatura acompañada de una retahíla de reproches a la actual junta de gobierno presidida por Pedro Pablo Ballesteros, quien se presentará a la reelección en unos comicios que todavía no tienen fecha. Ayer, del Teso, en las páginas de este diario, decidió apostar por la línea dura y tachó a la actual directiva del canal de poco transparente, llegando incluso a poner en duda la limpieza y legitimidad de las próximas elecciones de síndicos que serán celebradas el 15 de febrero. Hoy, Ballesteros da la réplica las acusaciones vertidas por el veterano regante y pone en tela de juicio cada una de sus declaraciones.

Pedro Pablo Ballesteros, actual presidente del canal Toro-Zamora, se encuentra "indignado" con las "graves acusaciones" vertidas por Javier Lucas del Teso, ya que considera "injusto e intolerable" que se ponga en tela de juicio "ya no tanto mi persona, sino el trabajo desempeñado por la junta de gobierno durante estos cuatro años".

Transparencia

En lo tocante a la política de comunicación y transparencia de la comunidad durante las asambleas generales, Ballesteros niega la mayor y realiza una enmienda a la totalidad: "En mis cuatro años como presidente considero que se ha facilitado toda la información respecto al orden del día, se han respondido todas las preguntas planteadas por los comuneros y toda la información del canal está a disposición de cualquier regante que decida acercarse a la oficina de la comunidad". El presidente del Toro-Zamora afirma que las declaraciones de del Teso "no se sostienen" y que prueba de ello es que "todos los datos que maneja se los he facilitado yo en sus muchas llamadas a mi número de teléfono". Todo esto, concluye Ballesteros, "denota su clara intención de enredar".

Ballesteros va más allá y señala que uno de sus grandes pesares durante su presidencia ha sido la baja asistencia que presentan las asambleas generales, lo que "dificulta la labor de información y comunicación de la junta de Gobierno". "Me gustaría una asistencia como la que vivimos en las reuniones de 2017 (año de sequía) para que la información relativa a los asuntos de la comunidad llegara al mayor número de integrantes".

Estación de bombeo

En lo tocante a la denuncia por los terrenos expropiados en Monte la Reina, en los cuales una sociedad local antigua propietaria de la zona les exige una suma de 1,2 millones de euros, Ballesteros también ha querido responder a la acusación de falta de explicaciones por parte de Javier Lucas del Teso. "Lo hemos explicado en multitud de ocasiones, en diferentes asambleas y cualquier comunero conoce el tema a la perfección; es una absoluta falta de responsabilidad que este regante afirme que no se ha informado respecto a esta cuestión en particular", afirma Ballesteros.

En concreto, este litigio se remonta a los trabajos de construcción de la estación de bombeo ubicada en la zona de Monte la Reina. Para llevar a cabo dicha obra se ejecutó un expediente de expropiación al titular de los terrenos donde finalmente se instaló la estructura hídrica. Posteriormente, la sociedad que sufrió la expropiación presentó una demanda judicial en la que reclama 1,2 millones de euros en concepto de explotación minera. Ballesteros detalla que en todo momento la comunidad ha sido informada y que solo falta por comunicar lo ocurrido en la vista, ya que la última junta general se celebró antes del día del juicio. "Yo no puedo hablar de un juicio que todavía no se ha celebrado; en la próxima asamblea explicaremos que el Toro-Zamora contrató los servicios de un perito de minas que ha realizado un informe donde se acredita que, de acuerdo con la ley de minas en su artículo tres, en esa zona no se puede instalar una explotación minera al encontrarse a menos de 100 metros de una vía de ferrocarril, de un canal o una carretera", adelanta el presidente de la comunidad de regantes.

Sobre el proyecto de elaboración de un estudio de viabilidad para saber si es posible o no la instalación de energías alternativas en el funcionamiento del canal, del Teso acusó a la junta de Gobierno de no haber "leído el pliego" donde se indica la necesidad de un refrendo por parte de los regantes para acometer el estudio de viabilidad. Ballesteros afirma que "evidentemente" conoce este requisito y que el canal no puede informar sobre "nada más" puesto que el informe depende de la Junta, que lo realiza gratuitamente, y hasta conocer sus conclusiones "no se puede explicar lo que no se sabe".

Elecciones de síndicos

El aspirante a la presidencia del Toro-Zamora advirtió, en declaraciones a este periódico, que impugnaría las de síndicos del próximo viernes si no se realizaban "de acuerdo con lo que marcan los estatutos". Ballesteros replica que las elecciones de los representantes de las diferentes zonas de la comunidad se llevan ejecutando de la misma manera desde hace años, en pro de la libertad que el Toro-Zamora le concede a los diferentes territorios: "Los comuneros de las zonas se reúnen y deciden quién ocupa el cargo de síndico, si hay varios candidatos se realiza una pequeña votación y si no consiguen un acuerdo los comicios se elevan a la junta general".

Por último, Ballesteros señala que su compromiso con el canal es idéntico que hace ahora cuatro años: "Que todos tengan los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones". Asimismo, afirma que su nuevo proyecto se encaminará "a la búsqueda de alternativas energéticas y de cultivo para mejorar la rentabilidad de los agricultores y a la lucha junto con otras comunidades para aprovechar los recursos del agua, porque hay que recordar que en el siglo XXI la verdadera batalla se librará por los recursos hídricos".