El centro de alzhéimer contará con medio centenar de plazas y generará 40 empleos

M. J. C.

Responsables de la asociación, de la Fundación Valparaíso y autoridades provinciales, comprueban el grado de ejecución de las obras del centro. M. J. C.

La asociación de familiares y enfermos de alzhéimer y otras demencias, AFA, espera que a finales de este mes estén concluidas las obras de adecuación del centro de asistencia integral de Toro, que contará con medio centenar de plazas y que generará alrededor de 40 puestos de trabajo. Así lo confirmó ayer el presidente de AFA, Antonio García, durante una visita realizada al centro, en la que también participó la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, y los diputados José Luis Prieto y Maribel Escribano. Destacó García que las obras de conversión del antiguo palacio de Valparaíso en centro de asistencia integral para enfermos están prácticamente finalizadas y que tan solo faltan "pequeños remates" por lo que, en principio, podrían estar concluidas a finales de este mes. Una vez ejecutado el proyecto, la asociación solicitará al Ayuntamiento la licencia de primera ocupación para poner en marcha, en la mayor brevedad posible, el servicio.

No obstante, AFA sigue pendiente de la concesión de la licencia de obras solicitada hace meses para la adecuación de las instalaciones destinadas a cocina, demora que obligará a limitar la apertura a las estancias diurnas en el que las comidas serán servidas por un servicio de catering. Por otra parte, García destacó que este proyecto no se podría haber materializado sin el apoyo de la Fundación Valparaíso que, además de ceder el palacio, ha aportado dos millones de euros, aunque también resaltó la ayuda de 300.000 concedida, en dos anualidades, por la Diputación y que ha sido destinada a equipamiento. De otras administraciones como la Junta, AFA no ha obtenido el respaldo solicitado, mientras que del Ayuntamiento de Toro espera que agilice la concesión de las licencias para poner en marcha el servicio.

Tras la visita realizada ayer a las obras, la presidenta de la Diputación destacó que el nuevo centro para enfermos de alzhéimer será un "referente", no solo en la provincia sino también en Castilla y León, a la vez que resaltó que la puesta en marcha de este servicio contribuirá a generar empleo en Toro. Durante la visita, Martín Pozo, pudo comprobar que las subvenciones concedidas por la Diputación para el proyecto y que suman 300.000 euros, se han destinado a la adquisición de sistemas electrónicos, informáticos y de seguridad, del mobiliario para la sala de fisioterapia, a la adecuación de un office para el comedor o a la compra de camas articuladas. Martín Pozo ensalzó el trabajo ejecutado en el antiguo palacio de Valparaíso para su conversión en centro de asistencia integral para enfermos y que contará "con unas instalaciones modernas, pero a la vez acogedoras", que contribuirán a mejorar su calidad de vida. Por otra parte, alabó la contribución de la Fundación Valparaíso que no solo ha cedido el inmueble sino que también ha aportado dos millones de euros, apoyo que AFA no ha encontrado en otras instituciones a las que Martín Pozo solicitó que "tengan sensibilidad para cumplimentar cuanto antes los trámites administrativos" que son necesarios para que el centro pueda abrir sus puertas.