El PP exige que el alcalde asista a todas las negociaciones sobre Monte la Reina

El PP exigió ayer que el alcalde de la ciudad, Tomás del Bien, esté presente en todas las reuniones en las que se aborde el futuro de Monte la Reina y el proyecto basado en el posible asentamiento de uno o dos batallones del Ejército en los terrenos. El portavoz del PP, José Luis Prieto justificó esta exigencia en que, a la reunión celebrada recientemente con la ministra de Defensa, Margarita Robles, asistieron la delegada del Gobierno en Castilla y León y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Virginia Barcones y Antidio Fagúndez, respectivamente, mientras que Del Bien no fue invitado a participar, a pesar de que el encuentro sirvió para avanzar en el proyecto sobre Monte la Reina.

A través de la moción, el grupo popular solicitó el respaldo del Pleno para rechazar "los intentos de politización" de los asuntos relacionados con Monte la Reina y para instar a las instituciones implicadas en la negociación a que, en cualquier reunión que se convoque, participe el alcalde de Toro, con independencia del partido al que pertenezca, acompañado por los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Del mismo modo, el PP incidió en la importancia de pedir a las instituciones, organizaciones empresariales, partidos o sindicatos que "siempre que se hable del asunto se trate con el debido respeto a la ciudad de Toro y a los toresanos".

"No hay que olvidar que Monte la Reina se encuentra en el término municipal de Toro", remarca la moción de los populares, y, en consecuencia, "no debemos permitir que se confunda con ese paraje que se encuentra situado entre Toro y Zamora". Por estos motivos, para el PP, es preciso "seguir conservando el sentido de pertenencia a la comunidad toresana, la razón histórica que nos une al territorio y la convicción de preservar este singular espacio de nuestro término". El equipo de Gobierno socialista respaldó la moción y el alcalde agradeció al PP su presentación, a la vez que calificó de "gesto descortés" que Defensa no le invitara a la reunión, malestar que ya ha trasladado al Ministerio y al PSOE.