García defiende el carácter municipal de la Banda La Lira desde hace 25 años

Casimiro García. C. G.

El exdirector de la Banda de Música La Lira de Toro, Casimiro García, ha rebatido los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno sobre la decisión de elevar al Pleno que se celebrará esta tarde, a las 20.00 horas, la declaración, si procede, "de imposible cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal, con fecha 21 de noviembre de 1994, por inexistencia del sujeto Banda de Música Municipal".

Del citado acuerdo plenario aprobado hace 25 años, según García, "se desprende que, dada la naturaleza de la asociación sin ánimo de lucro La Lira, el Ayuntamiento de Toro se comprometió a colaborar mediante la puesta a disposición de un director municipal de Banda y de los espacios necesarios para que dicha agrupación se mantenga".

Desde hace más de 25 años, como resaltó García, el Ayuntamiento ha colaborado con la cesión del director municipal de Banda "cargo que ostento al haber superado la oposición convocada al efecto". Del mismo modo, subrayó que, en la actualidad, "este no es el único caso dentro del Ayuntamiento en el que funcionarios o trabajadores municipales están realizando funciones en diferentes asociaciones culturales o deportivas dada la naturaleza de las mismas".

Por otra parte, García precisó que "no es cierto que no existan Ayuntamientos con Bandas Municipales sin que sus músicos sean funcionarios, los hay porque sus músicos están vinculados a la Escuela de Música". De hecho, reconoció que, una de las soluciones, "ha sido vincular la Banda a la Escuela de Música como se hace en infinidad de Ayuntamientos de las mismas características que el de Toro, existiendo actualmente una Banda Municipal de formación dependiente de la Escuela de Música, siendo fácilmente absorbible que los miembros de La Lira pasen a forman parte de dicha Banda de formación, con el consiguiente ahorro de los 20.000 euros que se dicen aportados por el Ayuntamiento a La Lira el pasado año".

Convenios

Por otra parte, García recordó que, a lo largo de su mandato, el actual equipo de Gobierno ha firmado diferentes convenios con la Banda de Música La Lira que, en su opinión, "vienen a ratificar la vigencia del acuerdo plenario de 1994", que solo puede ser revocado mediante otro acuerdo de Pleno.

Bajo ningún concepto, aclaró García, las sentencias judiciales a las que hace referencia el equipo de Gobierno determinan que el acuerdo plenario adoptado en 1994 no tenga validez, "más bien todo lo contrario, es plenamente válido y eficaz hasta el extremo de que La Lira ha solicitado en multitud de ocasiones que el actual director de Banda y Escuela de Música les asista en gran cantidad de sus actuaciones", peticiones que "han sido atendidas, siendo cedido por parte del Ayuntamiento de Toro el citado funcionario".

Procedimiento judicial

Asimismo matizó que, en ningún momento, el acuerdo plenario de 1994 "ha sido objeto de procedimiento judicial alguno, el cual podrá ser revocado si los actuales ediles en pleno votan a favor de dejarlo sin efecto, acuerdo que en su día fue ratificado por unanimidad, a propuesta de la asociación de la Banda".

Por último, el ex director de la Banda de Música La Lira aclaró que ha colaborado de forma desinteresada con la agrupación "en multitud de ocasiones cuando así me lo han pedido, tanto los músicos como la asociación", la última el pasado 4 de enero en un concierto benéfico celebrado en el Teatro Latorre de Toro y para cuestiones de logística que no se ven, pero que alguien debe hacer".