Una sentencia avala que la Banda de Música no es competencia directa del Ayuntamiento

Los músicos de la Banda La Lira, durante un concierto ofrecido en el Teatro Latorre. M. J. C.

La comisión informativa de Gobierno y Gestión Económica aprobó ayer, con la abstención del PP, declarar "de imposible cumplimiento" el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Toro, el 21 de noviembre de 1994, sobre el carácter municipal de la Banda de Música La Lira. La portavoz del equipo de Gobierno, Ángeles Medina, explicó que el citado acuerdo plenario, en base a los informes emitidos por los técnicos municipales y el fallo de una sentencia judicial firme, no se puede materializar en lo que se refiere al cargo de director de la Banda La Lira y, "por incongruencia" se eliminará el calificativo de "municipal" con el que, hasta ahora, se asociaba a la agrupación musical.

Precisó la portavoz socialista que el acuerdo de 1994 contemplaba que el Ayuntamiento trataría de "cubrir el puesto de director" de La Lira que, a partir del año 2002, por un cambio en la legislación, perdió su carácter municipal porque, como puntualizó, "ningún Ayuntamiento podría mantener una Banda que debería estar integrada por músicos profesionales y, por tanto, funcionarios". El cambio normativo propició que las Escuelas de Música pasaran a ser municipales y que, el funcionario que desempeñaba el cargo de director de la Banda se convirtiera en el máximo responsable del centro de estudios musicales que sí depende del Ayuntamiento. Este cambio propició la interposición de una demanda judicial por parte del funcionario que dirigía a la agrupación musical que exigió el pago de horas extraordinarias por haber compatibilizado, durante varios años, las funciones de dirección en ambas entidades. La demanda judicial, según Medina, fue presentada en marzo del 2015, dos meses antes de que el PSOE accediera a la Alcaldía, pero el actual equipo de Gobierno decidió "defender" los intereses del Ayuntamiento tras considerar, en base a varios informes técnicos, que la Banda de Música La Lira dependía de "una asociación privada" y, por tanto, no es una competencia municipal.

El juzgado estimó los fundamentos de defensa del Ayuntamiento y, aunque el funcionario recurrió el fallo, la sentencia fue declarada firme recientemente y no cabe posibilidad de presentar más recursos. El fallo judicial, según Medina, "reconoce que la Banda de Música no depende del Ayuntamiento sino de una asociación privada, que el director de la Escuela es un funcionario y que si quiere colaborar con la Lira en sus ratos libres, es su decisión". Del mismo modo, destacó que el juez ha estimado que el acuerdo plenario de 1994 no tiene validez en este caso porque prevalece el cambio en la legislación aprobado años más tarde. Desde hace meses, La Lira la dirige otro profesional contratado por la asociación que, según Medina, solicitó al Gobierno local que declarara "de imposible cumplimiento" el acuerdo de 1994 para "evitar más problemas".