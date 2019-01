La prescripción de obligaciones libra al Ayuntamiento de abonar 331.393 euros

El equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Toro ha sometido a información pública la aprobación inicial del expediente de baja de obligaciones reconocidas y pagos ordenados, asentados en la contabilidad de los ejercicios comprendidos entre los años 2000 y 2011, por un importe total de 331.393 euros y que dejarán de percibir proveedores de la institución por su prescripción.

El expediente fue aprobado, con carácter inicial, en la sesión plenaria celebrada el pasado 5 de octubre y ahora se expone al público por el plazo de 20 días para que los interesados pueden consultar la documentación en el servicio de Intervención y Tesorería y, en su caso, presentar las alegaciones que estimen oportunas. En concreto, el citado expediente detalla que el saldo pendiente de pago de la baja total a realizar de obligaciones reconocidas y asentadas en contabilidad hasta el 31 de diciembre de 2011 asciende al importe de 300.709 euros. Por otra parte, la baja total de órdenes de pago asentadas en la contabilidad municipal hasta la fecha citada suma 30.684 euros.

De esta forma, la suma de ambas operaciones contables que fueron aprobadas por la Corporación Municipal en pleno se elevan a un total de 331.393 euros. Tanto la baja de obligaciones reconocidas como de los pagos ordenados asentados en la contabilidad municipal y correspondientes a ejercicios anteriores responden a que, en ambos casos, ya han prescrito. De hecho, el equipo de Gobierno defendió durante el pleno en el que fue aprobado el expediente que mantener las cifras correspondientes a ambas operaciones en la contabilidad municipal "lo único que provoca es maquillar unas cifras de ejercicios cerrados que no se corresponden con la realidad" y, por tanto, no podría cumplir con el principio contable de "imagen fiel". Además, precisó que, por la "inacción" de anteriores responsables municipales, proveedores del Ayuntamiento dejarán de percibir los 331.393 euros que suman las obligaciones y pagos reconocidos y que ya han prescrito. En el caso de que durante el plazo de exposición pública del expediente no se presenten alegaciones, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento será considerado definitivo.