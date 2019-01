Paralización de la convocatoria para cubrir dos plazas de agente

Una vez concluido el pleno, Ucero ahondó en las razones por las que el PP rechazó la propuesta de delegar las competencias y reiteró que, cuando se convoca un pleno, la documentación que debe facilitarse a la Corporación Municipal "tiene que estar completa porque no somos corderos que decimos sí a todo". En este punto, matizó que "no nos vale que nos digan que hay pocos agentes", a la vez que recordó que, según la ley, las funciones de vigilancia en el casco urbano de Toro y las de imposición de multas corresponden a la Policía Local por lo que, a su juicio, delegar las competencias de la tramitación de sanciones a la Jefatura Provincial de Tráfico "no va a resolver el problema de una plantilla reducida al 50%".

Por este motivo, Ucero exigió que el equipo de Gobierno subsane con urgencia el "problema" de la merma de plantilla y que no se limite a desplegar "cortinas de humo" con el tema de las multas. De hecho, como recordó el PP, el Ayuntamiento no ha anulado la convocatoria para cubrir dos plazas de agente y durante la que se llegaron a admitir a los aspirantes que cumplían los requisitos exigidos e incluso se llegó a nombrar al tribunal calificador. No obstante, en un pleno posterior, el Gobierno local planteó la posibilidad de convocar las mismas plazas a través de la Junta cuando, a juicio de la oposición, "primero es necesario crearlas". Por último, el PP reconoció desconocer si la convocatoria sigue abierta.