La esencia de Baltasar Lobo

Invitados a la inauguración de la exposición sobre Baltasar Lobo admiran los paneles documentales sobre su vida y evolución artística. | M. J. C.

Nueve obras de pequeño formato y 16 paneles documentales conforman la exposición "Baltasar Lobo. Inteligencia y Sensibilidad en el Arte de la Abstracción" que, hasta el 24 de enero, se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Toro y que permitirá a los visitantes descubrir la vida y trayectoria profesional del escultor de_Cerecinos de Campos. La Asociación Amigos de Baltasar Lobo promovió el pasado año esta exposición con motivo de la conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento en París del escultor y con el objetivo prioritario de divulgar su inconfundible obra y su indiscutible talento. En el acto de inauguración, Concha García Díaz de Garayo, presidenta de la Asociación Amigos de Baltasar Lobo, resaltó que Toro es el quinto lugar de la provincia en el que recala la muestra que, como matizó, "está teniendo una gran aceptación". Además, resaltó que la exposición que se puede admirar en la Casa Municipal de Cultura, a petición del Ayuntamiento de Toro, ha sido enriquecida con nueve obras de pequeño formato, cinco esculturas y cuatro dibujos, que han cedido dos coleccionistas particulares: Chari Morchón y Pilar Vera Sánchez-Jara.

García Díaz de Garayo animó a los toresanos a adentrarse en la vida y la trayectoria profesional del escultor, con la lectura de los paneles ilustrados que conforman la exposición y a admirar las obras que se exhiben en la Casa Municipal de Cultura aunque, de forma especial, invitó a los centros escolares de la ciudad a concertar visitas para recorrer la exposición.

En este punto, resaltó que Baltasar Lobo puede convertirse en un "estímulo" para los estudiantes, ya que a pesar de haber nacido en un municipio más pequeño que Toro llegó a convertirse en uno de los escultores más importantes del siglo XX a nivel internacional. Al margen de las esculturas y dibujos de pequeño formato y del material documental, la exposición inaugurada ayer en la ciudad se completa con obra bibliográfica sobre Baltasar Lobo, fondos que han cedido la Asociación y Bibliotecas Públicas de Toro y Zamora.

Del mismo modo, los visitantes podrán recordar su paso por la exposición con el material promocional que podrán recoger, de forma gratuita, en la entrada y conformado por postales de conocidas obras del escultor o por el catálogo de su Museo.

Por otra parte, García Díaz de Garayo reconoció en Toro que la Asociación Amigos de Baltasar Lobo ya ha materializado uno de sus objetivos fundacionales y que no es otro que divulgar la obra del escultor con exposiciones como la inaugurada ayer y con la ruta "Espacios Lobo", en la que colabora la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora y_que, próximamente, permitirá a los interesados recorrer los emplazamientos elegidos para exhibir las obras del artista. No obstante, recordó que la Asociación todavía no ha logrado su meta principal: conseguir una sede definitiva para el importante legado del escultor._Por este motivo, invitó a las instituciones a "recuperar la cordura y la colaboración" para que este proyecto pueda materializarse porque, además, "puede suponer un revulsivo muy importante para la provincia".

Por su parte, el alcalde,_Tomás del_Bien agradeció a la Asociación su_"apuesta" porque la exposición se pueda admirar en_Toro, a la vez que resaltó que gracias a la "aportación generosa" de muchos colectivos, "podemos mantener vivo el medio rural y disfrutar de muestras tan interesantes que, además, tienen un fin didáctico". La exposición sobre Baltasar Lobo se puede visitar hasta el día 24 en la Casa Municipal de Cultura, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y, por la tarde, desde las 16.30 hasta las 20.00 horas.