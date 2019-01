El canal de San José reclama un incremento de la dotación de agua hasta que se modernice

Los regantes del canal de San José están dispuestos a agotar todas las vías posibles para conseguir un incremento de la dotación de agua que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) asignará a la comunidad la próxima campaña de riego, con el objetivo de intentar "sacar adelante" los cultivos con los que sembrarán sus parcelas. Remarcaron regantes de la comunidad que "estamos en pie de guerra porque necesitamos más litros de agua para regar" y consideran que la dotación fijada en 6.000 metros cúbicos por hectárea no será suficiente para sacar adelante la campaña. Aunque la comunidad ya ha planteado esta reivindicación a la CHD, por el momento no ha conseguido que "levante un poco la mano" y que estudie la posibilidad de asignar más agua al canal de San José. Ante esta negativa inicial, los regantes tienen previsto solicitar una reunión con los alcaldes de los municipios por los que se extiende la infraestructura de riego para que intercedan ante la CHD y su reclamación sea atendida. Remarcaron comuneros del canal de San José que, de no incrementarse la dotación, la comunidad "tendrá que repartir el agua lo mejor posible", lo que no garantiza que puedan salvarse las cosechas porque "el riego a manta precisa mucha agua".

En este punto, subrayaron que esta situación se va a mantener todavía algunos años hasta que la comunidad pueda acometer el proyecto de modernización de la infraestructura, por lo que reiteraron la necesidad de que se incremente la dotación de agua a la comunidad, con el fin de que los cultivadores puedan obtener una rentabilidad por sus cosechas que, en parte, deberán destinar a sufragar la inversión que precisa el citado proyecto. De hecho, remarcaron que una mayor concesión de agua es una petición que tan solo se extendería a los años durante los que se ejecuten las obras de modernización y que tan solo se formalizaría cuando los embalses acumulen agua suficiente como para atender las necesidades de todas las comunidades de regantes.

A la espera de que las gestiones de la comunidad puedan dar sus frutos, los regantes no descartan adoptar otras medidas como salir a la calle para manifestar su desacuerdo con la asignación de agua con el único de objetivo de salvaguardar su futuro.

Ante esta situación y cuando quedan pocos meses para que comience la campaña de riego, muchos agricultores todavía tienen dudas sobre qué cultivos de verano sembrarán en sus parcelas, conscientes de que las limitaciones de agua pueden provocar la pérdida de las cosechas.