Uno de cada diez habitantes de Toro deja la ciudad desde que se inició la recesión

La sangría poblacional continúa azotando año tras año a Toro y a los exangües municipios que conforman su comarca. Las últimas cifras ofrecidas por el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) relativo al padrón municipal indica que la ciudad de Doña Elvira perdió 185 vecinos durante el último año, lo que supone más de un 2% de su población en tan solo un curso. El municipio cierra el curso con 8.789 habitantes, de los cuales 4.302 son hombres y 4.487 son mujeres. Estas cifras, por debajo de los 9.000 habitantes, no se vivían en estas tierras desde la década de los 40, en plena época de posguerra española.

En perspectiva, los guarismos detallados por el INE son todavía más escalofriantes. 2018 (-185 vecinos) ha sido, junto con 2013 (-206) y 1999 (-282), el peor ejercicio de las últimas dos décadas en cuanto a pérdida poblacional se refiere. ¿Lo peor? Que 2017, con un descenso de 141 personas, es el cuarto en discordia.

Con este último curso, Toro encadena 10 anualidades seguidas perdiendo población desde el año 2008 (9.850 residentes), último ejercicio del siglo en el que la cifra de habitantes de la localidad aumentó. Desde el inicio de la crisis el municipio zamorano ha perdido un total de 1.061 toresanos, lo que se traduce en una merma porcentual de casi un 11% (10,7% exactamente). Es decir, echando la vista atrás se puede afirmar que el padrón de la ciudad decrece más de 1% por anualidad desde que comenzara la fuga poblacional en el año 2009. Uno de cada diez habitantes de Toro ha abandonado la localidad en la última década.

De acuerdo con los datos relativos a las poblaciones entre 1900 y 1991 facilitados por el INE, el municipio toresano comenzó el siglo pasado con más de 8.000 vecinos viviendo entre sus calles. En las décadas de los 20 y los 30 el número de habitantes merma hasta los 7.500; en los años 40 la localidad recupera las cifras de inicio de siglo, siendo la década de 1950 la que espolea el crecimiento poblacional por encima de los 10.000 toresanos debido al famoso "baby-boom" y la construcción de los canales de riego Toro-Zamora y San José. Una vez llegados a 1970, y seguramente como consecuencia del éxodo rural que vivió el país entre 1950 y 1980, el número de personas censadas en el hogar de la Colegiata baja de los 10.000 habitantes y comienza a perder ciudadanos de forma muy paulatina hasta el año 2002, cuando los guarismos indican que 9.079 personas se encuentran residiendo en el municipio zamorano.

Desde ese año, y como consecuencia de los años de bonanza económica que vive el país, el censo llega en 2008 hasta los 9.850 vecinos; estadísticas que no registraba el INE en esta localidad desde los años 70. Pero entonces llega la quiebra de Lehman Brothers, la crisis financiera azota a todo el globo y en España la burbuja inmobiliaria explota de forma traumática. La ciudad de Toro ha perdido desde entonces más de 1.000 habitantes, un ritmo de despoblación imposible de aguantar para una comunidad cuyas perspectivas laborales se limitan a la labor agropecuaria y a la explotación del turismo. Para colmo, el sector primario cada vez se muestra más inviable; la rebaja de 6,5 euros por tonelada que Azucarera ha anunciado que implementará durante la campaña de 2019 constriñe aún más a los agricultores de la zona, que cada vez encuentran menos alternativas de cultivo que le ofrezcan una rentabilidad aceptable para sus explotaciones. Todo ello empuja a los jóvenes, y no tan jóvenes, a buscarse las lentejas lejos de la tierra que les vio nacer, acudiendo en masa a las grandes urbes, donde las oportunidades laborales no son tan limitadas.

Morales de Toro

De las pocas cosas positivas que deja la estadística de población publicada por el INE es el incremento de habitantes que ha experimentado Morales de Toro durante el 2018. El pueblo zamorano ha pasado de 987 habitantes en 2017 a 1.003 en el último curso. La villa ha incrementado su padrón municipal con 15 hombres y una mujer. No obstante, en los últimos diez años Morales ha perdido el 14% de sus residentes, pasando de 1.172 vecinos a los actuales 1.003 pobladores.