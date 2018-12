Más de 200 personas acudieron al encuentro entre el Morales de Toro y el Villabuenense celebrado en el campo de fútbol de Tagarabuena en homenaje a la memoria Laura Luelmo, la joven zamorana de 26 años asesinada en el municipio onubense de El Campillo. Los dos equipos de fútbol y el conjunto de amigos y familiares allí reunidos gritaron en silencio que no es no, que basta ya de actos violentos hacía las mujeres y que no hay que enseñar a las niñas a no ir por sitios oscuros, sino enseñar a los monstruos para que dejen de serlo.

Durante el minuto de silencio que se guardó antes del partido de fútbol entre la escuadra moralina y la formación de Villabuena del Puente, pueblo de la maestra a la que le arrebataron la vida mientras luchaba por su sueño, los jugadores de ambos equipos sostuvieron una pancarta en la que se podía leer "Ni una menos" en letras blancas sobre fondo morado.

Una vez más, el deporte, el fútbol, vuelve a ser el canal perfecto para defender una sociedad cuyos pilares se asiente en unos valores cívicos que aspiren a conseguir que un horrible crimen como el de Laura Luelmo no se vuelva a repetir.