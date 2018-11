"The Pop Art Trío" abre el ciclo "Crianzas escénicas" del Museo del Vino

El concierto del grupo "The Pop Art Trío" inaugurará el viernes el ciclo "Crianzas Escénicas" organizado por Pagos del Rey Museo del Vino, iniciativa que marida el vino con la cultura. La III edición de este ciclo será inaugurada el viernes, a las 21.00 horas, con la actuación de "The Pop Art Trío", que presentará al público que se congregue en la sala de barricas del Museo del Vino un tributo a la mítica banda "The Beatles". Las versiones de "The Pop Art Trío" cuentan con cierta originalidad manteniendo la esencia de los temas en una formación que fusiona el pop y el clásico.

El ciclo "Crianzas escénicas" proseguirá el 23 de noviembre a las 21.00 horas con la actuación de la compañía de Carmen Ledesma que acercará al público que se congregue en Pagos del rey su Noche Flamenca. Uno de los platos fuertes de la programación cultural llegará el 30 de noviembre, a las 21.00 horas, de la mano de Rubén Pozo. La iniciativa cultural y musical será clausurada el 1 de diciembre, a las 12.00 horas, por Diego Galaz y el concierto para toda la familia "Violines, serruchos y otros instrumentos mágicos". Las entradas para todos los espectáculos están a la venta en entradasgo.com y en la recepción del Museo del Vino.