Recogidas más de 3.500 quejas por la falta de oncólogos en la provincia

En cuatro días, la campaña impulsada por la asociación toresana Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz (Uccta) ha recogido más de 3.500 quejas de ciudadanos por la falta de oncólogos y la suspensión de citas y consultas a los enfermos de cáncer en la provincia. Aunque el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha asegurado que la situación actual del servicio "se ha magnificado", ya que, como subrayó, no se ha paralizado ninguna consulta aunque sí se han tenido que aplazar algunas revisiones anuales, Uccta ha decidido continuar con la campaña de recogida de quejas y, a las más de 2.000 presentadas ya en la caseta instalada por la asociación durante tres días en la capital zamorana, el pasado jueves los ciudadanos de Benavente pudieron también plasmar por escrito su desacuerdo con el funcionamiento del servicio de oncología en una mesa informativa, en la que se presentaron un total de 1.509 reclamaciones. Esta campaña se traslada hoy a Toro y la asociación saldrá a la calle para recoger las quejas de los vecinos, quejas que remitirá al Procurador del Común.

Para facilitar a los ciudadanos interesados la presentación de sus quejas por la falta de especialistas y el aplazamiento de citas sin fecha, Uccta instalará hoy una mesa informativa en la Plaza Mayor de Toro, en horario de 11.00 a 14.00 horas. Para desarrollar esta campaña en la ciudad, la asociación cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Toro y confía en recabar el apoyo de los ciudadanos que, a través de esta iniciativa, podrán exigir su derecho a una sanidad de calidad. En este punto, la asociación subrayó que "el cáncer nos puede tocar a todos, pero lo que no podemos consentir es que no se nos preste la asistencia sanitaria necesaria".